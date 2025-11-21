La nueva gira de 'OT' tendrá parada en Zaragoza: fecha, lugar y dónde comprar las entradas
El programa que ha resucitado en Amazon Prime anuncia más conciertos de su 'tour'
La gira de la nueva hornada de concursantes de 'Operación Triunfo', el programa musical que resucito Amazon Prime y que en su anterior edición brillaron con fuerza dos aragoneses, Naiara (ganadora) y Juanjo Bona, acaba de añadir nuevas fechas a su gira de conciertos anunciada y finalmente el 'tour' de 'OT 2025' tendrá parada en Zaragoza.
El esperado concierto se celebrará el 12 de septiembre de 2026 en el pabellón Príncipe Felipe a partir de las 21.30 horas. En él, participarábn los 16 concursantes de esta edición cuyo final se espera para el mes que viene. De momento, son ocho los concursantes que todavía aspiran a resultar ganadores en un programa conducido por Chenoa, otra artista salida de la factoría 'OT'. En el jurado hay nombres tan destacados como los de Leire Martínez y Abraham Mateo.
Ahora llega el momento, aseguran fuentes de la productora, de brindar "un espectáculo único donde los concursantes interpretan los grandes éxitos de la edición en directo, acompañados por una impresionante puesta en escena". Este tendrá una duración aproximada de dos horas.
Dónde comprar las entradas
Las entradas para la cita ya están a la venta a través de la web oficial de la gira y en entradas.com a un precio que oscila entre 38,5 y 88 euros dependiendo el tipo de entrada adquirida y la localidad seleccionada.
La última vez que una gira de 'Operación Triunfo' recaló en Zaragoza fue en junio de 2023 en el recinto de la Expo. Con Naiara y Juanjo Bona, el concierto reunió a más de 10.000 personas.
- La Guardia Civil ya vigila los maleteros en busca de este spray obligatorio: hasta 200 euros de multa por no llevarlo
- Una noria gigante y nueva iluminación en el paseo Independencia, dos de las principales novedades de la Navidad en Zaragoza
- Alfonso Sesé, al volante del gigante logístico aragonés: 'Mi única estrategia ha sido siempre tener trabajo, cobrar y pagar
- El abogado de Sijena responde a los memorialistas catalanes: 'Entonces tendríamos que pedir que la Generalitat indemnizase por arrancar las pinturas
- El nuevo 'rey' del fitness en Zaragoza: una cadena de gimnasios respaldada por fondos de inversión duplicará sus locales
- Un abogado de Zaragoza logra la absolución del narco gallego Laureano Oubiña
- Lío en el Casademont Zaragoza: así fue el pique entre Erik Stevenson y Jesús Ramírez
- La carta de un padre fusilado en la guerra civil que desvela por qué lo mataron: 'Llegué a dudar de su honestidad