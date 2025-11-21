La nueva gira de 'OT' tendrá parada en Zaragoza: fecha, lugar y dónde comprar las entradas

La gira de la nueva hornada de concursantes de 'Operación Triunfo', el programa musical que resucito Amazon Prime y que en su anterior edición brillaron con fuerza dos aragoneses, Naiara (ganadora) y Juanjo Bona, acaba de añadir nuevas fechas a su gira de conciertos anunciada y finalmente el 'tour' de 'OT 2025' tendrá parada en Zaragoza.

El esperado concierto se celebrará el 12 de septiembre de 2026 en el pabellón Príncipe Felipe a partir de las 21.30 horas. En él, participarábn los 16 concursantes de esta edición cuyo final se espera para el mes que viene. De momento, son ocho los concursantes que todavía aspiran a resultar ganadores en un programa conducido por Chenoa, otra artista salida de la factoría 'OT'. En el jurado hay nombres tan destacados como los de Leire Martínez y Abraham Mateo.

Ahora llega el momento, aseguran fuentes de la productora, de brindar "un espectáculo único donde los concursantes interpretan los grandes éxitos de la edición en directo, acompañados por una impresionante puesta en escena". Este tendrá una duración aproximada de dos horas.

Dónde comprar las entradas

Las entradas para la cita ya están a la venta a través de la web oficial de la gira y en entradas.com a un precio que oscila entre 38,5 y 88 euros dependiendo el tipo de entrada adquirida y la localidad seleccionada.

La última vez que una gira de 'Operación Triunfo' recaló en Zaragoza fue en junio de 2023 en el recinto de la Expo. Con Naiara y Juanjo Bona, el concierto reunió a más de 10.000 personas.