Luisa Martín y Olivia Molina llegan a Zaragoza con 'Malditos tacones'

'Malditos tacones', escrita por Ignacio Amestoy y con dramaturgia y dirección a cargo de Magüi Mira, llega al Teatro de las Esquinas de Zaragoza este sábado y domingo tras su exitosa temporada en el Teatro Bellas Artes de Madrid y en su gira nacional.

Se trata de una tragedia contemporánea interpretada por dos actrices que el público admira y de sólida trayectoria profesional. Luisa Martín, contundente y a corazón abierto, y una Olivia Molina que envuelve a los espectadores en un mar de emociones que impresiona. Ellas son el espectáculo. Ellas nos cuentan la historia íntima de Victoria Burton y María García. Una historia, que como tantas, vive enterrada por la obscena necesidad de mantener el poder.

En palabras de su directora, Magüi Mira, "someter es domesticar". Contra el sometimiento y la domesticación, la imaginación y el teatro. Contra la crueldad que transita la vida, el teatro, Teatro puro que nos abre un paisaje nuevo y luminoso que recorre el escenario.

Dos mujeres solas

'Malditos tacones' está protagonizada por dos mujeres solas. María Garcia y Victoria Burton. Mujeres fuertes. Y con el cerebro encendido. Dos grandes profesionales hechas así mismas. Muy lejos una de otra. Pero el destino las mantiene enlazadas en un abrazo salvaje. Dos mujeres. Buscan la verdad y se dan de bruces con la oscura mentira. No hay final. Sigue la vida.

"Dos vidas, dos éticas opuestas en una sociedad no diseñada para ellas. La gran Victoria Burton, matriarca de la saga de los Burton. Y María García, brillante abogada hecha a sí misma. Dos grandes mujeres desnudando, despellejando o reinventando el poder de una clase privilegiada. Dos mujeres de altura que calzan sus tacones de forma diferente. Dos mujeres solas. Siempre han estado solas", explica Magüi Mira.