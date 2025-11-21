Raphael y Chucho Valdés le ponen la nota musical al sábado

Después de que hace menos de un año asustara a toda España con el linfoma cerebral que hizo temer incluso por su vida, Raphael se ha repuesto en tiempo récord y desde junio está inmerso en una nueva gira, 'Raphaelisimo', con la que este sábado (20.30 horas) aterriza en el pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza en una de las grandes citas musicales del fin de semana.

Raphael llega a la capital aragonesa (todavía queda alguna entrada sin vender, no muchas, eso sí), ciudad con la que siempre ha demostrado una especial afinidad, tras recibir un sentido homenaje en los Grammy Latinos en el que participó Bunbury, que tiene una gran relación con Raphael. Como decíamos, ahora aterriza a Zaragoza para ofrecer un concierto en el que no se esperan sorpresas. A sus 82 años sigue dominando el escenario como hacía antaño y su repertorio está repleto de los grandes éxitos que millones de personas han convertido en himnos.

Así, si no atenemos a lo que ha venido cantando a lo largo de la gira, este sábado los zaragozanos no dejarán de escuchar temas como 'Escándalo', 'Estar enamorado' o 'Mi gran noche'. Tampoco se olvida del 'Como yo te amo', la canción que tantas veces interpretó junto a Rocío Jurado. Igualmente, en el concierto, con buena asistencia de público, suele hacer guiño a la música francesa poniendo voz a los míticos 'Je ne regrete rien' o 'La vie en rosa', himnos que catapultaron a Edith Piaf.

Una leyenda del jazz

No será la única estrella musical que este sábado mostrará sus dotes en la ciudad ya que el Festival de Jazz de Zaragoza celebra en la sala Multiusos del Auditorio su penúltima jornada recibiendo a Chucho Valdés, que actuará solo al piano a partir de las 21.00 horas.

La aclamada leyenda viva de la música afrocubana, Chucho Valdés, siete veces ganador del premio Grammy y seis veces ganador del premio Grammy Latino, es un destacado compositor y pianista que cuenta con gran reconocimiento internacional, por su manera magistral de fusionar elementos de la tradición musical afrocubana, el jazz, la música clásica y el rock, con un estilo intensamente personal.

Chucho Valdés en una imagen promocional. / AUDITORIO DE ZARAGOZA

En su reconocida carrera musical de más de 60 años, Chucho Valdés ha recibido el premio Lifetime Achievement Award de la Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación; miembro del Salón de la Fama de los Compositores Latinos; la distinción NEA Jazz Masters 2025, el reconocimiento más alto que puede tener un músico de jazz en Estados Unidos, y el Gran Premio Leonard Bernstein (Estados Unidos) Por la elevación de la música en la sociedad.

Dionisio Jesús ‘Chucho’ Valdés Rodríguez nació en una familia de músicos en Quivicán, en la provincia de La Habana (Cuba), el 9 de octubre de 1941. Su primer maestro y su mayor influencia fue su padre, el pianista, compositor y director de orquesta, Ramón ‘Bebo’ Valdés. A los tres años, Chucho ya tocaba en el piano de oído, con las dos manos y en todas las tonalidades, las melodías que escuchaba en la radio. A los cinco años, Chucho comenzó a recibir clases particulares de piano, teoría y solfeo, estudios que culminaron en el Conservatorio Municipal de Música de La Habana, dónde se graduó con 14 años.

Se dio a conocer mundialmente como fundador, principal compositor y arreglista de la formación Irakere (1973-2005), que fundó junto a Paquito D’Rivera, una pequeña big band que destacó por su peculiar manera de fusionar la música ritual afrocubana, con estilos de música popular afro-cubana, la danza cubana, el jazz, la música clásica y el rock.