'El soldadito de plomo' desfilará este fin de semana por el Teatro Arbolé

La compañía andaluza Teatro La Paca trae el este clásico al escenario del Teatro Arbolé el sábado 22 y domingo 23 de noviembre

'El soldadito de plomo', de Teatro La Paca, se podrá disfrutar en el Teatro Arbolé

Zaragoza

La compañía andaluza Teatro La Paca presenta este fin de semana en el Teatro Arbolé de Zaragoza la obra 'El soldadito de plomo', una versión del famoso cuento clásico narrada a través de actores, títeres y canciones. Una experiencia teatral mágica que transportará a los espectadores a un mundo de imaginación y fantasía. La representación del sábado será a las 18.00 horas y el domingo será en sesión matinal a las 12.00 horas.

Sirviéndose de una trama entrañable, una estética atractiva y una puesta en escena dinámica, esta producción constituye un primer acercamiento para que el niño se familiarice positivamente con personajes y referencias literarias. Una obra realizada dentro de un contexto lúdico, en el que los actores, a través de juegos y propuestas escénicas invitan a los niños a utilizar la imaginación, disfrutar del colorido y la brillantez de los personajes, y de las canciones de esta hermosa historia, creando así un ambiente de participación y diversión.

La trama sigue las aventuras de un valiente soldadito de plomo y su travesía por el mundo, acompañado de personajes entrañables y canciones. Esta adaptación del clásico cuento trata de educar y fomentar el amor por la lectura desde una edad temprana.

Con una combinación de teatro, títeres y música, la compañía Teatro La Paca ofrece un espectáculo para toda la familia y dejará una impresión duradera en los corazones de los niños. 'El soldadito de plomo' es una experiencia teatral mágica que transportará a los espectadores a un mundo de imaginación y fantasía.

La obra está pensada para todos los públicos, desde los dos años, y las entradas, a un precio de 9 euros, se pueden adquirir en la taquilla o en la web del Teatro Arbolé.

