El zaragozano Rubén Nasville se rodea de lo mejor en su nuevo disco: "No todos los días puedes trabajar con el guitarrista de Alejandro Sanz o el batería de Leiva"

Rubén Nasville (Zaragoza, 1981) lleva toda su vida ligado a la música. Se formó como trompetista en el conservatorio de la capital aragonesa y a partir de 2007 empezó a formar sus primeros grupos: Pura cepa, Don de gentes (semifinalista en 2011 del concurso Popyrock) y ya por último Nasville, con el que alcanzaron gran repercusión a nivel local y autonómico. El músico aragonés da ahora un paso más en su trayectoria artística con el lanzamiento de su primer disco en solitario. Se titula 'Oxígeno' y en él afianza la propuesta sonora que le acompaña desde hace años con esa apuesta por el rock melódico y estribillos cargados de épica y potencia.

El zaragozano ha puesto toda la carne en el asador tanto en materia económica como en el tiempo dedicado. Y eso se nota en el resultado, con una producción muy profesional. De hecho, Nasville ha cumplido un sueño al trabajar con el productor David Santisteban y rodearse de grandes músicos en el estudio. «Ha sido un viaje muy enriquecedor en el que además he aprendido mucho. No todos los días puedes trabajar junto a Ludovico Vagnone, guitarrista de Alejandro Sanz o Bisbal, José Bruno, batería de Leiva, o con el bajista de Dani Martín», destaca el zaragozano, que apunta que en una de las canciones ('Huracán') cuenta con la colaboración de Litus (el que fuera el cantante de la banda de Buenafuente).

Asegura Nasville que este es su disco «más honesto». Y reconoce en este sentido que el título del álbum no es casual, ya que su composición le aportó grandes bocanadas de aire en una época «complicada». «Me pilló en un momento de luces y sombras y hacer muchas de estas canciones me ayudó a sanar, fue muy terapéutico para mí», indica el zaragozano sobre un disco en el que la esperanza va ganando terreno a la oscuridad.

Varios de los ocho temas que componen el álbum ya tienen unos cuantos años. Como el que da nombre al elepé, que compuso durante la pandemia, o 'Fotos a contraluz', lanzada en febrero de 2024 como primer 'single'. «La publicación se ha alargado más de lo previsto, pero al final las cosas llevan su tiempo y cuando tienes que compaginar tu pasión con el trabajo que te da de comer no siempre es fácil», reconoce.

Pese a ser consciente de lo complicado del reto, el zaragozano sigue soñando con poder vivir algún día exclusivamente de sus canciones. Mientras, se conforma con seguir siendo un «currela de la música». «A veces se idealiza todo este mundo, pero al final también tiene mucho de trabajo diario. En una canción de este disco toco la trompeta y recuerdo que David Santisteban se sorprendía cuando le contaba que me tenía que ir a ensayar a los Pinares de Venecia cuando llegaba a las nueve de la noche de trabajar para no molestar a mis vecinos. Esta es la realidad de muchos artistas en nuestro país y si lo hacemos es por nuestro amor a la música», resume el aragonés.

A pesar de sus limitaciones, Nasville ha conseguido grandes cosas en este disco, como lanzar videoclips de casi todas las canciones. En el de 'Fotos a contraluz', por cierto, participa el actor zaragozano Pepe Lorente ('La estrella azul'). «La apuesta ha sido importante, aunque muchas cosas han salido a base de dedicarle tiempo y aprovechar los recursos propios», indica Nasville, que sigue afincado en Zaragoza: «Ya no creo que sea tan importante vivir en Madrid. Estando allí quizá puedes tener más facilidades a la hora de tocar en directo, pero con las facilidades que hay ahora con las redes sociales y demás ya no es tan diferencial como antes».

En vinilo

El álbum, grabado en Estudio Uno y Estudio Le Goliat en Madrid, ya está disponible desde este viernes en todas las plataformas y también se ha publicado en formato físico. El vinilo, con diseño de arte de Rubén Chumillas y fotografía de Silvia Peña, se puede comprar en la web oficial del artista (rubennasville.es).

El músico ya está componiendo nuevas canciones, aunque ahora se quiere centrar en la presentación del álbum en directo. «Aún no tenemos fechas cerradas, pero en Zaragoza tocaremos seguro. Me gustaría presentarlo con banda y depués ya hacer otros conciertos en acústico», indica.

Además del propio Nasville, en la grabación de 'Oxígeno' han participado Carlos Bueno y Candy Caramelo (bajo), José Bruno y Micky Martinez (baterías), Jan Ozveren, Ludovico Vagnone y Sergio Sancho (guitarras), el aragonés Josemi Sagaste (saxofonista de Joaquín Sabina) y Daniel Oriza (piano).