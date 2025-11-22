El Ballet de Kiev representará 'El lago de los cisnes' en Zaragoza para apoyar a la infancia de Ucrania

Unicef España y la promotora Goldberg se han aliado por cuarto año consecutivo para apoyar a los niños, niñas y familias afectadas por la guerra de Ucrania movilizando fondos a través de la gira del Ballet de Kiev por España. Este domingo, la gira llega a Zaragoza para interpretar 'El Lago de los Cisnes', en la sala Mozart del Auditorio, desde las 18.30 horas.

Es la cuarta ocasión en la que Unicef España y Goldberg se unen no sólo con un propósito artístico, sino también humanitario para responder a la emergencia de Ucrania. Hasta marzo de 2026, la empresa Goldberg, promotora del espectáculo, destinará 1€ a UNICEF del valor de cada entrada vendida.

Desde el inicio de esta iniciativa en 2022, más de 315.000 espectadores han llenado teatros de todo el país, contribuyendo a reforzar el trabajo de UNICEF para garantizar que los niños y las niñas de Ucrania, pero también los que se encuentran refugiados en los países limítrofes, sigan teniendo acceso a atención sanitaria, protección, educación o agua potable. Los fondos movilizados a través de la gira, más de 410.000 euros, hacen posible, por ejemplo, que Unicef pueda apoyar la salud de 965.000 niños y niñas durante tres meses con equipo y material médico básico.

“Cada día, la guerra sigue teniendo consecuencias devastadoras para los niños y niñas de Ucrania: obligados a huir de sus hogares, viendo su educación interrumpida o con difícil acceso a atención médica básica. Esta alianza es un compromiso con la infancia y sus familias, y un ejemplo claro de cómo organizaciones del sector cultural pueden movilizar recursos y concienciar sobre situaciones críticas como la guerra en Ucrania y sus efectos en niños y familias”, explicó Marta López Fesser, responsable de Alianzas corporativas de Unicef España.

El componente solidario de la gira supone también una profunda implicación de los artistas del ballet. Para Viktor Ishchuk, director artístico del Ballet de Kiev, “es una gran responsabilidad y una maravillosa oportunidad hacer algo bueno por los niños, especialmente en estos tiempos difíciles que estamos viviendo en mi país. Apreciamos profundamente el trabajo de Unicefy el apoyo del público que asiste a nuestro espectáculo. Después de cada actuación, sentimos la felicidad y el cariño de la gente, no solo como espectadores, sino también como personas que valoran nuestro esfuerzo”, afirmó.

El Ballet de Kiev recorrerá medio centenar de ciudades de todo el país a favor de Unicef. Desde el inicio de la guerra en Ucrania, Unicef ha brindado atención primaria a la salud a más de 5 millones de niños, niñas y mujeres. La organización ha asegurado el acceso a agua limpia para 5,8 millones de personas en áreas con redes dañadas o destruidas, proporcionando agua embotellada, camiones cisterna, pastillas potabilizadoras o depósitos de agua. Además, ha ofrecido apoyo psicosocial y de salud mental a 3 millones de niños, niñas y cuidadores, e involucrado a más de 1,45 millones de niños y niñas en educación formal y no formal.