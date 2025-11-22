Concierto de Raphael en Zaragoza: Digan lo que digan

Hace menos de un año, sufrió un linfoma cerebral que paralizó a media España. Exactamente, once meses después, Raphael ha congregado a alrededor de 4.000 personas en el pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza en una ceremonia que algunos esperaban de resurrección y que ha sido más bien de reivindicación de que sigue siendo el (pongan el adjetivo que quieran) amo sobre el escenario... con 82 años.

Tras protagonizar él en primer persona la prueba de sonido por la tarde (no todos los artistas lo hacen), algo que ya hacía presagiar que se iba a ver al gran Raphael de siempre, el artista ha salido al escenario como si dos años después (actuó en diciembre de 2023 en el mismo lugar) no hubiera pasado el tiempo. Y no es una frase hecha, tras una rotunda breve exhibición de la banda que le acompaña en su gira Raphaelísimo (toda una declaración de intenciones), Raphael ha empezado su concierto encadenando grandes temas como 'La noche', 'Yo sigo siendo aquel'', 'Cierro mis ojos', 'Digan lo que digan' y 'Mi gran noche'. Casi nada. Y si los espectadores hubieran cerrado los ojos en cada uno de los temas, habrían tenido dificultades para situar esa interpretación en 2025.

Público puesto en pie

Un público, por cierto, que no ha dudado en recibir en pie al artista cuando ha pisado el escenario y que a lo largo de todo el concierto ha hecho muchos amagos de no mantenerse sentado, aunque la mayor parte del tiempo sí se han mantenido las 'formas' por llamarlas de algún modo.

Parco en palabras y apoyado, eso sí, en una silla para ir llevando el ritmo del concierto en las canciones más íntimas, Raphael ha proseguido su actuación con 'Amo', 'Si no estuvieras tú', 'Hablemos de amor', 'Padam, padam'... Un repertorio bastante similar al que ha ido realizando a lo largo de su exitosa gira en el que, cómo no, no faltan sus grandes éxitos de siempre.

Esos que en el tramo final principalmente han hecho que los espectadores cantaran a viva voz sin preocuparse de los problemas diarios. Y es que, a día de hoy, pocos artistas pueden competir con un tramo final de concierto conformado por 'Qué sabe nadie', 'Yo soy aquel', 'Escándalo' y 'Como yo te amo'.

Un final por todo lo alto

Una brillante coronación a un 'set list' que por el camino, a las ya comentadas, ha incluido canciones como 'Malena', 'Estuve enamorado', 'Desde aquel día', 'Amor mío', 'Cuando tú no estás', 'Que nadie sepa mi sufrir', 'Gracias a la vida', 'Estar enamorado', 'El tamborilero' y 'Ámame', entre otras.

En conciertos así es peligroso decir que el público es soberano ya que es difícil que un fan que ha pagado su dinero por ver a su ídolo en directo salga decepcionado del mismo, pero la sensación unánime (para los más seguidores y para los menos) es que Raphael tiene cuerda para rato. Digan lo que digan sigue siendo aquel eterno caminante como ha vuelto a cantar en el tramo ya final de un concierto que seguro que no es el último que ofrece Raphael en la ciudad.

Ni por él ni seguro por los espectadores que, curiosamente, concierto a concierto en la ciudad, repiten cifras de asistencia, en torno a 4.000. Raphael prosigue su idilio con la capital aragonesa.