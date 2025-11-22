Crónica de Chucho Valdés: Dos manos que parecen dieciséis

Más de 60 años avalan la carrera de Chucho Valdés y, sin embargo, cada vez que se sienta al piano y empieza a mover sus manos con la destreza que le caracteriza sigue magnetizando al público como si fuera la primera vez. Dicen que la música se siente y que ese sentimiento no se estudia, se posee o no se posee, pero lo cierto es que el Festival de Jazz de Zaragoza ha vuelto a vivir este sábado una noche de música en un estado superior de la consciencia de la mano de Chucho Valdés.

Recitar los reconocimientos del cubano, hijo del mítico Bebo (nunca conviene olvidar esto), es prácticamente imposible, por abrumador, del mismo modo que tratar de narrar la música de Chucho Valdés en unas líneas es una tarea que excede los conocimientos de muchos de los que solo disfrutamos con la música y más concretamente, con su música.

Último disco bajo el brazo

A la penúltima velada del Festival de Jazz de Zaragoza que se ha celebrado en la sala Multiusos del Auditorio, Chucho Valdés ha llegado con un último disco bajo el brazo, ‘Cuba & Beyond’ (InnerJazz), grabado con la Chucho Valdés Royal Quartet y nominado a los Premios Grammy 2025 con temas como ‘Tatomania’, ‘Mozart a la Cubana’ o ‘Armando’s Rhumba’, un tributo al pianista y amigo de toda la vida, Chick Corea, fallecido hace ahora cuatro años.

Pero Valdés al piano y sobre un escenario es sinónimo de vitalidad musical más allá de que presente un disco u otro, a esa impronta inseparable del jazz que es la improvisación, lo de esta noche ha sido la precisión combinada con destreza del que sabe el camino pero no lo recorre siempre igual porque puede resultar aburrido. Un adjetivo que es contradictorio con lo que se vive en sus conciertos y con lo que ha tenido lugar este sábado en Zaragoza.

Para este domingo, última sesión

El Festival de Jazz de Zaragoza concluye este domingo (sala Multiusos del Auditorio, 20.00 horas) con el concierto de Myles Sanko. Un cantante, compositor, productor y director de fotografía británico de soul y jazz cargado de herencia tanto ghanesa como francesa, su música encarna un rico tapiz de cultura, pasión y resiliencia inquebrantable.