Pablo López anuncia un concierto especial en Zaragoza: fecha, lugar y cómo comprar las entradas

El cantante y compositor Pablo López anuncia su regreso a Zaragoza dentro de su nueva y esperada gira 'El Niño del Espacio en Concierto 2026', un espectáculo que promete emocionar y sorprender al público con una propuesta musical y visual de gran sensibilidad.

La gira, que recorrerá los principales teatros del país, coincide con el lanzamiento del nuevo single homónimo 'El Niño del Espacio', una canción que marca el inicio de una nueva etapa creativa para el artista y sirve como anticipo del que será uno de sus trabajos discográficos más personales. Su parada en Zaragoza será el próximo 26 de abril de 2026 en la sala Mozart del Auditorio de Zaragoza.

Cómo comprar las entradas

El lunes 24 de noviembre a las 10.00 horas habrá una preventa para fans a través de la web del artista que durará hasta la misma hora del martes 25. A partir de las 11.00 horas del mismo día 25 de noviembre saldrán a la venta las entradas al público general.

En este nuevo directo, el aclamado artista interpretará sus grandes éxitos como 'Tu enemigo', 'Lo saben mis zapato's o 'El Patio' junto con las nuevas composiciones de su próximo álbum, acompañado por su banda y una cuidada puesta en escena que busca transformar cada concierto en una experiencia íntima y trascendente.