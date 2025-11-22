La séptima farola protagoniza un nuevo ‘desconcierto’ en la sala López

La sala López acogerá el domingo 23 de noviembre, a las 18.00 horas una nueva sesión de Los Desconciertos, un ciclo de conciertos organizados con la colaboración de personas con algún tipo de diversidad funcional, con el que se pretende crear un entorno de ocio inclusivo en todos los aspectos. El grupo invitado en esta nueva sesión es La séptima farola.

En colaboración con la Asociación Utrillo, donde los miembros de La séptima farola ya estuvieron esta semana, la música volverá a ser protagonista de una manera diferente en esta tarde de domingo.

La banda de las Cinco Villas (formada actualmente por La banda formada actualmente por Javier Latorre -batería-, Alfonso Puyod -bajo-, José Ángel Malón -guitarra solista y rítmica- y José Ignacio Miguel -voz y guitarra acústica-), vuelve a tocar en Zaragoza, tras sus dos anteriores citas en La ley seca, donde llenaron la sala, con un nuevo EP bajo el brazo y con un directo potente. La séptima farola con un estilo propio, con canciones que van del rock de los sesenta hasta algún tema ska, pasando por canciones guitarreras y baladas roqueras, desplegarán su música sin cortapisas.

¿A qué suena la banda? José Ignacio Miguel, uno de los fundadores, vocalista y guitarrista de la banda, lo tiene claro: "Es la música de La séptima farola porque no le podemos poner una etiqueta. Tenemos muchas influencias de los 80, del pop y el rock que se hacía entonces, también del rock and roll sesentero, el ska y el punk, el funky… Hay una mezcla de estilos que ha dado lugar a lo que hacemos, no se nos puede etiquetar", aseguraba en una entrevista con este diario.

Las entradas están a la venta a través de Entradium a un precio de 10,52 euros.