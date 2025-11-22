'A Ton Town West. Repoblación Express': un divertido western familiar de Almozandia Teatro

Almozandia Teatro estrenará del 4 al 8 de diciembre en el Teatro del Mercado una nueva y original propuesta: 'A TON TOWN WEST. Repoblación Express', un espectáculo que combina humor, música, interacción con el público y una estética western tan cómica como reveladora.

La pieza, dirigida por Kike Lera y escrita por Daniel Tejero, propone un viaje al corazón de un pueblo del “oeste aragonés”. Con una estética desenfadada y altas dosis de interacción con el público, la obra invita a través del juego y el humor a reflexionar sobre temas profundamente actuales: la sequía, la despoblación rural o la sostenibilidad. Todo ello sin perder de vista lo esencial: la importancia de cuidar nuestras tierras, nuestras raíces, nuestro entorno y, por supuesto, nuestra gente.

A través de la parodia y un lenguaje escénico accesible para todas las edades, el espectáculo busca despertar conciencia y empatía hacia los desafíos que enfrentan muchos territorios olvidados —la llamada España vaciada—, poniendo en valor su riqueza, su potencial y, sobre todo, el corazón de quienes aún la habitan.

Cartel de la obra 'A Ton Town West' / Teatro del Mercado

Con un elenco formado por Eva Lago, Gema Cruz, Óscar Sánchez y Daniel Tejero, el montaje combina teatro, humor, música y escenas coreografiadas que reinterpretan los códigos del western. Además, el público juega un papel fundamental: participa en duelos simbólicos, juegos colectivos, pequeñas misiones y una divertida danza de la lluvia que marca uno de los momentos clave de la historia.

Un plan perfecto para el puente de diciembre

En 'A TOWN TON WEST' silbarán disparos que nunca aciertan, se buscarán forajidos más habladores que peligrosos, charlatanes de feria, y habrá duelos resueltos con sonrisas. Todo ello, en un pueblo con corazón de espinas, pero lleno de vida y resistencia de la mano de personajes como la implacable 'sheriff' Jessy, el ferviente predicador Hubert, la entrañable señora Winifred o el alcalde Peter McGraw.

Tras su primer rodaje en formato de calle, en las pasadas fiestas del Pilar, este espectáculo participativo, cargado de humor y con un mensaje que conecta con mayores y pequeños, se estrenará en sala en el Teatro del Mercado de Zaragoza del 4 al 8 de diciembre, ofreciendo un plan perfecto para el Puente de la Constitución. La venta de entradas está disponible en taquilla y en Ibercaja Entradas.