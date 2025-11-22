White Coven muestra su directo antes de volver al estudio: "Toda esta prueba a fuego nos ha moldeado como artistas"

Hace algo más de una década que estos músicos juntaron sus caminos en el proyecto de White Coven, con un estilo rockero lleno de referencias setenteras, sonidos progresivos y alma de blues. Tras más de dos años de gira por escenarios nacionales e internacionales hacen un guiño a sus seguidores con este videoclip de la canción 'Old Time Blues' que refleja la fuerza de sus directos, concretamente el que se vivió el pasado 5 de octubre en el Jardín de Invierno.

Daniel Penón, batería del grupo, recuerda que ese día: “Nos apetecía poder tocar otra vez en casa, en el Pilar, y en un escenario imponente como es el del Jardín de Invierno, que se distingue de otros porque la programación es más específica”. Reconoce Penón que “íbamos nerviosos, pero con muchas ganas”, el rodaje de los últimos años de gira ayudó para que el resultado fuera redondo y digno de quedar para la posteridad.

“Es verdad que estos dos años nos han dado mucho trabajo, nos han dado mucha difusión y puede parecer que estemos cansados, pero, al mismo tiempo, sentimos que es solo el principio de algo”, explica Juan Cervera, guitarrista de White Coven, sobre este punto de inflexión en el que se encuentra ahora mismo y que viene rubricado por este nuevo 'clip'.

Años de fidelidad al puro rock

White Coven llevan unidos desde 2013, en 2014 ganaron el Popyrockimas de Zaragoza y en 2016 fueron reconocidos como el grupo de Mayor Proyección de los Premios de la Música Aragonesa. En 2017 fueron finalistas del Ambar Z Music y teloneros de uno de sus referentes: los suecos Blues Pills, en el escenario de Las Armas. “Siempre le hemos tenido mucho cariño al escenario de Las Armas porque allí hemos dado algunos de nuestros mejores conciertos”, indica Cervera cuando habla de sus recintos favoritos para el directo. Además, en 2018 publicaron su primer elepé, ‘Overseas’, y en 2022 el álbum homónimo ‘White Coven’. Esta trayectoria les ha consolidado en el panorama aragonés y, por supuesto, nacional.

Cuentan con la anormalidad, por ser poco habitual en el rock nacional, de tener una ‘frontwoman’. Sara Lapiedra es para sus compañeros “nuestra arma secreta”, puesto que musicalmente “desde el primer momento que vimos cómo funcionaba, sabíamos que era un caballo ganador, y que incluso superaba las expectativas de lo que queríamos hacer”, admite Cervera.

La cantante Sara Lapiedra es la voz de la banda zaragozana / White Coven

La fuerza de la voz de Lapiedra se sostiene sobre los acordes contundentes y limpios de las guitarras de Cervera y David Bueicheku, las rítmicas e imperdibles líneas de bajo de Carlos Viejo y el amparo de la batería de Penón y el teclado de José Luis Meléndez. Sus canciones no dan tregua, poco margen para bajar las pulsaciones con una tendencia al ‘in crescendo’ bien trabajada, progresiva. “Veníamos de otros grupos y encontramos el denominador común de que era querer hacer rock puramente setentero”, comenta Penón que esa fue la pasión que les articuló en esta gran banda.

“Si hiciéramos una lista con los que más nos han influido creo que estarían, por ejemplo, Led Zeppelin, Black Sabbath, Deep Purple, Jimmy Hendrix o Thin Lizzy, y de los actuales Blues Pills o Vintage Caravan”, puntualiza Penón, mientras que Cervera reconoce que están aprovechando y les gusta la fiebre 'revival' que hay en Europa por rescatar este estilo musical tan distinto al ‘mainstream’ dominante.

Camino de la metamorfosis en 2026

El próximo mes afrontarán una mini gira de despedida con parada en Miranda de Ebro, León, Benavente y Madrid. Luego, en 2026 empezará la “metamorfosis”, tal y como indica Cervera: “Toda esta prueba de fuego que hemos hecho en directo nos ha moldeado como artistas y nos ha empujado hacia un nuevo punto, hacia una nueva calidad”. Por eso, sin dejar el directo, explorando salas cada vez más grandes, reivindicando que salir de España funciona, irán soltando pequeños trazos de lo que será un nuevo disco de estudio a finales de 2026.

Sobre ese trabajo admiten que “de momento, se está haciendo en inglés, pero no cerramos la puerta a la castellano, nos gustaría hacer esa prueba porque creemos que puede funcionar”. White Coven está acostumbrada a oírse en femenino y en inglés y, aunque pudiera cambiar de idioma, lo que es seguro es que no cambiará de estilo.

“Somos un grupo que no dejamos de avanzar”, aseguran, y por el momento sus pasos les llevarán el 7 de febrero a La lata de bombillas, donde creen que es muy factible que se llene la sala. Y de ahí a, quizás, Centroeuropa, Japón o Australia: “Hemos percibido que fuera de España hay un público deseoso de un producto como el nuestro”, cuenta respecto a sus expectativas Cervera.