Aragón TV estrena este lunes la comedia fantástica 'Para entrar a vivir'

Vuelve la Noche del audiovisual aragonés a Aragón TV con el estreno este lunes 24, a las 22.50 horas, de 'Para entrar a vivir' (2022), una comedia dirigida por Pablo Aragüés e interpretada por Gorka Otxoa, Bárbara Goenaga y Kira Miró.

La película, que contó con la participación de Aragón TV, narra la historia de Ana y Maxi, una pareja treintañera que por fin encuentra la casa de sus sueños tras años viviendo en una buhardilla llena de incomodidades. Todo parece perfecto cuando se mudan a su nuevo hogar hasta que descubren que la casa parece anticiparse a todos sus deseos y les da exactamente todo lo que necesitan.

A las 00.05 horas llegará el turno de 'Buñuel en el laberinto de las tortugas' (2018), largometraje de animación de Salvador Simó, reconocido en festivales nacionales e internacionales.

La película sitúa al espectador en el París de 1930, cuando Luis Buñuel y Salvador Dalí son figuras del surrealismo. Tras el escándalo que provoca el estreno de La Edad de Oro, la carrera de Buñuel parece tambalearse, hasta que su amigo, el escultor Ramón Acín, promete financiar el documental que el cineasta quiere rodar sobre Las Hurdes, una de las zonas más pobres de España, si gana la Lotería de Navidad.

Contra todo pronóstico, el billete resulta premiado y comienza así un viaje que es, a la vez, una profunda reflexión sobre la amistad, el compromiso artístico y la transformación de Luis en el Buñuel que marcaría la historia del cine.

La noche continuará a las 01.25 horas con 'Charlas de Cajal' (2024), cortometraje de animación de 11 minutos dirigido por Javier Alvero y Cristina Gálvez.

La pieza sitúa en primer plano la figura de Santiago Ramón y Cajal, que aparece como protagonista ofreciendo algunas de sus reflexiones más íntimas y personales. Inspirado en textos como Recuerdos de mi vida o Charlas de café, el corto muestra un Cajal menos académico y más humano, y permite descubrir facetas poco conocidas del científico aragonés y Premio Nobel.

A las 01.40 horas se emitirá 'Chomón el incoherente' (2023), cortometraje de animación de 7 minutos, también dirigido por Javier Alvero y Cristina Gálvez. La obra acompaña al turolense Segundo de Chomón en el viaje a París que cambiará su vida. Allí descubre el cinematógrafo y conoce a su futura esposa, Julienne, que le introduce en la vibrante contracultura de las noches de Montmartre.

Junto a ellos desfilan figuras clave de la vida cultural parisina en una época de optimismo y progreso, en la que ciencia y arte avanzan de la mano y sientan las bases del cine moderno.

Cerrará la programación, a las 01.50 horas, el cortometraje 'Evanescente' (2023), drama de 13 minutos dirigido por Gala Gracia y protagonizado por Carlo D'Ursi y Ruth Díaz. Ambientado en un sofocante día de verano, el filme relata cómo Mario comete el terrible error de olvidar a su pequeño hijo en el coche. Este descuido desencadena una tragedia que marcará para siempre la vida de Mario y de Esther, su esposa.