Kase.O celebra "estar en la cresta del ahora" con Chambao en Zaragoza

Pasan los años y Chambao, con LaMari como faro incombustible que mantiene el proyecto único en el panorama español, sigue congregando a sus fieles en cada uno de los conciertos que ofrece en sus giras. Lo mismo sucedió este sábado en la sala Oasis de Zaragoza donde volvió a demostrar que en la música de raíz y fusión no tiene muchos rivales.

Y más si invita a subir al escenario a uno de los ídolos locales. En el Vive Latino 2024 ya se especuló con la posibilidad de que el zaragozano subiera a cantar una canción con Chambao, pero aquel septiembre no se cumplió el deseo de miles de aragoneses que este sábado sí lo vieron hacer realidad.

Sorpresa a medias

El MC Kase.O salió junto a Chambao en la sala Oasis para interpretar la canción que tienen en común, ‘En la cresta de la ola’, ante el delirio de los cientos de seguidores que, no por no esperada (el exmiembro de Violadores del Verso ya lo había insinuado claramente en sus redes sociales), dejó de ser celebrada.

”Convertir en ceremonia sagrada / Abrir los ojos cada mañana / Comprеnder la suprema obra / Estar en la crеsta del ahora” fue el estribillo más celebrado durante todo el concierto en el que Chambao volvió a demostrar que está en plena forma.

Kase.O cerrará la gira por su 33 aniversario en la música el próximo 20 de diciembre en el pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza con las más de 8.000 entradas disponibles vendidas desde hace semanas para un concierto que se espera histórico.