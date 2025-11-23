MFC Chicken pone a bailar este domingo La Lata de Bombillas con su rock and roll salvaje

La sala La Lata de Bombillas de Zaragoza propone este domingo 23, a las 19.00 horas, una sesión vigorizante de rock and roll con el concierto de la banda británica MFC Chicken, un cuarteto que viene cargado de su característico sonido garaje y letras de comida rápida y corazones despechados con la presencia notable del saxofón.

Quince años de trayectoria musical acumula ya MFC Chicken, banda nacida en un local de pollo frito de Holloway Road, en Londres de la mano del canadiense Spencer Evoy (saxo y voz principal), Ravi Low-Beer (batería), Zig Criscuolo (bajo), Dan Dan Criscuolo (guitarra y voces) y un desfile de teclistas.

Su misión fundacional, la de reverdecer el espíritu del rock and roll que anima a bailarlo, con muestras de 'rhythm & blues' y el saxofón. A ello se han dedicado en trabajos como 'Music for Chicken' (2012), 'Solid Gravy!' (2014), 'It's... MFC Chicken Time!' (2015), 'Goin' Chicken Crazy' (2016), 'Fast Food and Broken Hearts' (2020) y su trabajo recién salido del horno, 'Milk Chicken'.

Tocan crudo Rock and Roll y Rhythm Blues, impulsado por el saxo, reviviendo el espíritu del sonido del Rock de los 50, y tratando temas que van desde la comida rápida a los corazones rotos. Han lanzado 5 LPs y un puñado de singles en sellos como FOLC Records (España). El grupo ha incendiado el Reino Unido y Europa en cientos de conciertos: Si te encanta bailar pero odias la música contemporánea si estás desesperado por escuchar el rock'n'roll de vuelta a sus raíces, 2025 es el año de un nuevo álbum llamado 'Milk Chicken', otra colección de hits para bailar.