El Tren de la Cultura que lleva a la Feria del Libro Aragonés de Monzón pone sus billetes a la venta

La Feria del Libro Aragonés de Monzón y RENFE vuelven a activar el Tren de la Cultura el próximo 7 de diciembre para facilitar la llegada de visitantes a la cita literaria de acoge la ciudad montisonense los días 6,7 y 8 de diciembre en el Pabellón Joaquín Saludas.

Como en otras ocasiones, se ofertan 125 plazas de ida y vuelta a un precio de 11 euros. Según ha explicado el concejal de Ferias del consistorio montisonense, Jairo Sánchez: "son muy demandadas por los viajeros que deciden llegar a Monzón con el tren para visitar la feria y la ciudad. Es una iniciativa exitosa que lanzamos con RENFE cada año".

Una iniciativa que cuenta con la colaboración de RENFE. El tren circulará el día 7 de diciembre, con salida de Zaragoza Delicias a las 8.57 horas y de Zaragoza Goya a las 9.02 horas y la llegada a Monzón está prevista a las 10.35 horas. El regreso se realizará a las 18.35 horas.

Desde la compañía ferroviaria se apunta que "el Tren de la Cultura, de Renfe se suma un año más a esta iniciativa para reafirmar su compromiso con la promoción y difusión del patrimonio cultural y con el impulso al desarrollo local".

Los billetes se pueden adquirir en esta página web.