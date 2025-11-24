Fallece Carmen Cortés, una de las joteras más destacadas de todos los tiempos

La cantadora de jota Carmen Cortés Tallada ha fallecido en Barcelona a los 87 años de edad, según ha dado a conocer este lunes la Academia de las Artes del Folclore y la Jota de Aragón en sus redes sociales. Nacida en Barcelona e hija de padre catalán y madre belchitana, Cortés ha sido una de las joteras más destacadas de todos los tiempos habiendo ganado cuatro Premios Extraordinarios del Certamen Oficial de Jota.

La cantadora, que fue nombrada Académica de honor en 2019, deja un legado discográfico formado por más de 125 grabaciones. Cortés comenzó a formarse en el Centro Aragonés Goya, situado en la Calle Joaquín Costa de Barcelona. Lo hizo a principios de los años 60, una época en la que la ciudad condal ya contaba con dos centros folclóricos aragoneses debido a la fuerte emigración recibida en las décadas anteriores.

La jotera empezó desde muy joven a cosechar importantes logros en los concurso más relevantes. De hecho, solo dos mujeres (ella misma y Begoña García) han conseguido alzarse en cuatro ocasiones con el Premio Extraordinario del Certamen Oficial de Jota que organiza el Ayuntamiento de Zaragoza para las Fiestas del Pilar. Cortés consiguió el Primer Premio en el año 1964 y los Premios Extraordinarios en los años 1966, 1970, 1974 y 1976 marcando una auténtica hegemonía en prácticamente una década.

La Academia de las Artes del Folclore ha lamentado la desaparición de la cantadora, transmitiendo su pésame a familiares y amigos.