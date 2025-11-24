Goya, primer protagonista de 'Madrileños por la Historia' de Telemadrid

Telemadrid estrena este lunes, 24 de noviembre, Madrileños por la Historia (MXH), un nuevo programa de entretenimiento que combina ocio, cultura, gastronomía, rutas por la Comunidad de Madrid y divulgación histórica. Su primer episodio estará dedicado esta noche a un aragonés, el pintor aragonés Francisco de Goya.

El espacio propone un original viaje en el tiempo: personajes históricos “regresan” a la actualidad para recorrer los lugares que marcaron sus vidas y descubrir cómo han cambiado con el paso de los siglos. Con la cámara de smartphone siempre en mano, los presentadores acompañan a estos ilustres visitantes en rutas turísticas, culturales y gastronómicas, ofreciendo al espectador propuestas actuales mientras expertos "aportan contexto y conocimiento", explica la cadena autonómica madruleña en una nota de prensa.

Los personajes cobran vida gracias a la interpretación de Carla Hidalgo y Fernando Herrán, que encarnarán a figuras como Isabel II, Francisco de Goya, Miguel de Cervantes o Felipe II, entre otros.

El primer episodio, que se emite este lunes, está dedicado al genio de Fuendetodos bajo el título Goya, un madrileño de adopción. En él, el pintor desvelará el origen del término “goyesco” y repasará su profunda huella en Madrid, donde se trasladó a la Corte del rey Carlos III. El pintor visitará enclaves emblemáticos como la plaza de Toros de Las Ventas, museos donde hoy se conservan muchas de sus obras —el Museo del Prado, el Museo Lázaro Galdiano o la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando—, así como espacios cargados de historia como el Parque de El Capricho, cuyo Palacio llegó a albergar algunas de sus pinturas más enigmáticas.

El episodio también llevará a Goya hasta Chinchón, localidad donde residió y que conserva su vínculo con el artista. Aunque aragonés de nacimiento, el programa muestra cómo su llegada a la Corte lo convirtió en un madrileño de adopción. Y, tras conocer el Madrid del siglo XXI, queda la incógnita: ¿regresará Goya a su época o decidirá quedarse con nosotros?