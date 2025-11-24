José María Zavala ('El profeta') en Zaragoza: "Lloré cuando escribí la crucifixión de Jesús"

De una pregunta 'inocente' como quién es el personaje más importante de la Historia y de la terna entre Julio César, Napoleón y Jesús nació esta novela, 'El profeta' (Ediciones B). Viendo el título es obvio la opción ganadora y cuando Penguin Random la tuvo clara tampoco tuvo dudas en elegir al autor, José María Zavala, ya que venía de publicar 'Los doce' y 'Últimas noticias de Jesús'. "Tenía ya un bagaje histórico de documentación y de investigación", explica el autor que ha visitado este lunes Zaragoza para presentar su libro en el Ámbito Cultural de El Corte Inglés.

Casi lo primero que deja claro Zavala, colaborador de 'Cuarto milenio', el programa de Iker Jimémez, es que 'El profeta'. La gran novela de Jesús Nazaret' "no es para los católicos, es un libro para todos, es más, sobre todo para los no creyentes, porque yo abordo el personaje histórico", señala antes de entrar en materia sobre una novela que, confiesa, "ha escrito en un guardamuebles en sesiones de seis y media de la mañana a tres de la tarde". Un trabajo inmersivo que fue más allá ya que vivía en aquella época: "Por la noche soñaba con Jesús de Nazaret, con Pilato, con Herodes Antipas, con Tiberio, con mis personajes de ficción, Lucio Pedro, con Flavia, de manera que a la mañana siguiente, cuando me iba a escribir, ya sabía lo que iba a escribir", confiesa.

José María Zavala ha escrito una novela sobre la vida de Jesucristo. / JAIME GALINDO

De hecho, él asegura que ha sido "testigo directo del siglo I" en este viaje: "Yo he estado en el Gólgota, yo cuando estaba escribiendo en ese guardamuebles, he llorado porque consideraba una flagrante injusticia que hubiesen crucificado a un hombre que vino a predicar el amor como a un vulgar delincuente", dice con contundencia.

"La historia de un hombre"

A lo largo de la novela, que destaca por su ritmo cinematográfico y agilidad, Zavala ha contado la "historia de un hombre", aunque deja claro que "no es una novela solo para pasar el rato y que se lee del tirón. Lo más importante de la misma es la carga de profundidad que tiene, es decir, sobre todo de tres ingredientes que faltan en la sociedad actual, amor, esperanza y paz, que es lo que encarga Jesús de aportar. Hay personas que leen 'El profeta' y dicen, oye, esta novela me sirve para intentar ser mejor persona", relata y prosigue: "Lo más grande que me pueden decir es lo que dijo Julia Navarro, que te sacude el alma".

Una de las personas que, obviamente, tiene su protagonismo en la novela es Judas Iscariote: "No me lo imagino siendo malo cuando Jesús lo elige para ser uno de sus doce discípulos. Probablemente él al principio se dedicaría al reino de Dios, haría prodigios en el nombre de Jesús, curaría a ciegos, enfermos, expulsaría espíritus inmundos, etc. Pero es verdad que, no solo le pasa a él, creen que si Jesús de Nazaret es el libertador del pueblo de Israel, tiene que acabar con las flagrantes injusticias a las que somete Roma al pueblo judío. Y no entienden que no ponga fin a las injusticias. Eso es muy humano pensarlo, ¿no? No entiende que ofrezca la otra mejilla y vaya a morir crucificado cuando podría acabar con esto. Judas es un personaje fascinante".

Los errores de Jesús

Con todo, Zavala, trata de "reflejar el lado humano de Jesús, era un hombre que reía, que se enfadaba, que lloraba, que estaba de bromas y no es el personaje distante, incluso antipático, que se dibuja en muchos escritos", asegura. ¿Y cometía errores? "Claro, Jesús era un hombre que se equivocaba. Sudó sangre. Tú hablas con médicos y hay personas que a lo largo de la historia han sudado sangre porque han estado sometidos a un nivel de estrés insoportable. Jesús sufrió lo que no está escrito y como hombre no era masoquista, no quería que lo crucificaran... pero el plan de su padre era redimir a la humanidad, volverla a reconciliar con Dios".

"Jesús sufrió lo que no está escrito y como hombre no era masoquista, no quería que lo crucificaran"

El reto para el autor ha sido "estar a la altura del Altísimo, era un gran desafío. No podía entender cómo no se había hecho una novela de Jesús de Nazaret", reflexiona en voz alta antes de concluir: "Estamos viviendo momentos duros en los que falta amor y entendimiento y comprensión. He querido rendir un homenaje a Jesús de Nazaret y a todas las personas que sin saberlo necesitan a Jesús de Nazaret. Si tú tienes un tesoro, lo quieres compartir al margen de los prejuicios y Jesús, o sea, la mirada hacia Jesús de Nazaret está cargada de prejuicios. No es el Jesús de Nazaret que se nos ha presentado".