Kase.O e Ignatius Farray, juntos en un videoclip: 'Invirtiendo en la pérdida'

Kase.O lleva varios años compartiendo su talento con otros artistas y realizando colaboraciones con músicos muy diferentes. Además de con raperos como Foyone o su 'hermano' Sho-Hai, el MC zaragozano ha protagonizado colaboraciones muy distintas, desde Chambao a Albert Pla.

Ahora ha sumado una nueva con el rapero canario Bejo. El de la Jota ha prestado sus rimas en la canción 'Invirtiendo en la pérdida', que forma parte del último disco publicado por el canario: 'El Interiorista'. En el videoclip, ambos raperos aparecen junto al cómico Ignatius Farray en un inquietante rodaje grabado en blanco y negro.

El MC zaragozano vuelve a demostrar así su generosidad y conexión con otros artistas de la escena hip-hop. Pero no solo, porque el rapero ha colaborado con músicos de géneros muy diferentes. Lo demostró este sábado en la sala Oasis en el concierto de Chambao cuando salió a interpretar la canción que tienen en común, ‘En la cresta de la ola’. La colaboración fue muy aplaudida por todos los seguidores de Chambao.

'El Interiorista' es el nuevo trabajo de Bejo. Un disco de ocho canciones que además está hilvanado por un cortometraje rodado por el propio rapero canario. Una obra que reúne las ocho canciones del disco en una narración que explora la aceptación del yo y la búsqueda de sentido mientras cabalga entre lo onírico y lo real. Sus 20 minutos de metraje viajan a través de imágenes sensoriales y muy conectadas con el artista como el mar.