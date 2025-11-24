Los Palafox y Aragonia apuestan por un preestreno secreto

El lema es sencillo, "vive una experiencia diferente" y la información es tan escasa que apenas se reduce a que es una película no recomendada para menores de 12 años y que es un preestreno, (casi) todo lo demás es secreto. Obviamente, también se sabe el lugar y tanto la fecha como la hora de la proyección pero la película por la que se va a pagar una entrada es un absoluto misterio.

Los cines Palafox y Aragonia de Zaragoza han programado la proyección de un preestreno el próximo jueves 27 de noviembre a partir de las 20.00 horas en versión original subtitulada en castellano, por lo que uno de los pocos datos que se puede extraer es que será una película internacional o al menos no rodada en castellano.

Cómo comprar las entradas

A partir de ahí, se pueden abrir todas las especulaciones de un evento para el que las entradas ya están a la venta a través de las webs de los propios cines Palafox y Aragonia y que, de momento, ya ha vendido un buen número de ellas (de hecho, los Palafox apuestan por su sala más grande para el evento, la número 4, con capacidad para casi 1.000 espectadores). Otra de las sorpresas que habrá es que hasta el mismo día se desconoce si habrá posibilidad de contar con megaentrada.

Es una apuesta más dentro de la política de los cines Palafox (y también los Aragonia, del mismo propietario) de apostar por los eventos como forma de atraer al público a los cines y cosneguir de esta forma fidelizar más audiencia.