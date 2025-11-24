Morrisey actuará en Zaragoza: fecha, lugar y dónde comprar las entradas

El exvocalista de The Smiths, Morrisey, acaba de anunciar una gira con tres paradas en España para el año que viene y una de ellas será Zaragoza. Las otras dos son Sevilla y Valencia. Son tres conciertos organizados por Primavera Sound y SFMusic.

El concierto que se celebrará en el Auditorio de Zaragoza tendrá lugar el 14 de marzo de 2026, dos días después del de Valencia y otros dos antes del que ofrecerá en Sevilla. Uno de los iconos del pop británico suspendió en junio de este mismo año no sin polémica el concierto que iba a ofrecer en Madrid alegando una sinusitis. Tampoco concluyó la última gira norteamericana.

Junto con Johnny Marr formaron The Smiths en 1982, obteniendo reconocimiento nacional por su álbum debut homónimo. Como líder de la banda, llamó la atención por su jopo y por sus letras ingeniosas y sardónicas. Evitando deliberadamente el machismo rupestre, él cultivó la estética de un intruso social sexualmente ambiguo que abrazaba el celibato. La banda fue aclamada por la crítica y atrajo un seguimiento de culto. Las diferencias personales entre Morrissey y Marr resultaron en la separación de los Smiths en 1987.

Muy influyente, ha sido acreditado como una figura seminal en la aparición del indie rock y del britpop. Es a menudo considerado como uno de los mejores letristas de la historia británica, con sus letras convirtiéndose en tema de estudio académico. Ha generado controversia desde el principio en su carrera musical con sus opiniones francas: respaldando el vegetarianismo y los derechos de los animales, criticando a la realeza y a los políticos prominentes, y defendiendo una visión particular de la identidad nacional inglesa.

La venta de entradas se realizará a través de la web del Primavera Sound desde este viernes 28 de noviembre a las 10.00 horas.

Polémica con The Smiths

El exvocalista de 'The Smiths', Morrisey, anunció en septiembre en su página web que "no tiene más remedio" que ofrecer a la venta todos sus intereses comerciales en el grupo "a cualquier inversor o parte interesada".

En un texto titulado 'Un alma en venta', el cantante afirmaba estar "agotado" por tener cualquier conexión con los miembros de The Smiths y señalaba que estaba "harto" de asociaciones maliciosas. "Toda mi vida he pagado lo que me corresponde por estas canciones e imágenes. Ahora quisiera vivir desvinculado de quienes solo me desean mala voluntad y destrucción, y esta es la única solución", indicaba.

Morrisey subrayaba que las canciones son él y "de nadie más", pero traen comunicaciones comerciales "que se esfuerzan al máximo para crear miedo y rencor año tras año". "Ahora debo protegerme, sobre todo mi salud", afirmaba.

El cantante finalizaba el comunicado incluyendo una dirección mail para los interesados en comprar el legado de la banda que se formó en 1982 y que se separó en 1987. Según el medio británico 'Sky News', el acuerdo incluye el nombre de la banda y el material gráfico (que él creó), así como su parte de los derechos de comercialización, composiciones líricas y musicales, sincronización, grabaciones y derechos contractuales de publicación.