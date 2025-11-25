Agustina Guerrero (autora de 'Hoy') en Zaragoza: "Que no te dé la vida es muy triste"

Dos meses después de que 'Hoy' (Lumen) se haya publicado, Agustina Guerrero ya lo puede decir claramente: "El primer objetivo era que te observes y ya puedo decir que se ha cumplido", dice y prosigue: "Hay que plantearse cuánto hace que no estoy en presencia y me dedico un tiempito para mí". La ilustradora argentina, residente en Barcelona desde hace más de 20 años, presenta este martes su última novela gráfica en la Fnac de Zaragoza con la satisfacción de tener ya la respuesta muy positiva del público.

Y es que 'Hoy' nace, confiesa la autora, de una "necesidad personal. Quería hacer un libro que fuera una oda a la vida y a los días y a honrar lo cotidiano más que nada. Que no te dé la vida es muy triste". Sin embargo, la idea original fue mutando cuando Sebastián, un amigo suyo, fallece: "Me di cuenta de que había que parar esta vida por la presencia de la muerte", explica con contundencia. "Al final, me dije 'voy a hacer un libro que trate de saber frenar cada tanto, de caminar sin rumbo, de buscar herramientas o cosas que te saquen un poco de este control que al menos yo tengo', y que en este caso son estar con las plantas, salir a pasear, salir en furgo... y que reflejara también lo que le gustaba el día a día a mi amigo".

Observar como forma de estar en la vida

Mirar es una elección, recuerda Agustina Guerrero en esta novela gráfica que transcurre en una transformadora jornada en Barcelona: un día dedicado a dejarse llevar, a escuchar las historias que la ciudad tiene que contarle y a abrirse a que surja lo inesperado. Porque, defiende con ahínco, son precisamente esos momentos en los que uno se permite observar, sentir e improvisar los que dejan una mayor huella en la memoria y le dan sabor y sentido a la vida.

En 'Hoy', Agustina Guerrero utiliza el color como un elemento descriptivo del momento vital, por eso es un viaje del azul al rosa más luminoso cuando la protagonista detiene su vida para poder disfrutar de cada momento. "Me parece que los colores hablan, dialogan, comunican, expresan y que no podía tener todos los colores en todo el libro usados de la misma forma. El rosa está cuando el personaje se encuentra cuando se siente a gusto, si no está el azul. Y ya en la segunda parte, cuando sale a pasear, ahí ya sí el rosa es protagonista total", explica Guerrero. Un sistema que funciona con eficacia y que ayuda al lector a entender el estado vital de la protagonista.

"No tenía ningún sueño"

La ilustradora argentina acumula más de 560.000 seguidores en sus redes sociales, algo impensable para la niña que empezó a dibujar: "No es que tuviera un sueño de hacer libros, se fue dando todo de una manera muy gradual. A día de hoy, cuando me da miedito y me entra vértigo intento volver a esa Agustina que escribía su diario íntimo, porque cuando se escribe para uno y te sale todo menos acartonado, más genuino, más honesto", explica y confiesa que todavía se sorprende cuando sale desde su "pequeño rinconcito": "Cuando tengo presentaciones y me encuentro con la gente pienso 'guau', lo que hay detrás".

Agustina Guerrero en la redacción de EL PERIÓDICO DE ARAGÓN. / JAIME GALINDO

Guerrero confiesa que escribir y dibujar siempre le ayuda a tener los pies en el suelo: "Desde siempre. Para mí es sanador. De hecho empecé a dibujar como mi diario íntimo. Yo escribía y dibujaba. Entonces, para mí siempre fue una necesidad hacerlo así. Y sobre todo en mis tres últimos libros me desnudo completamente y me sano, me escucho y reviso, pero también luego invito a quien lo lea a que también pase por un proceso similar", reivindica con franqueza.

Aun así, explica que no tiene "ningún pudor" a exponerse en los libros: "Porque yo lo controlo y no deja de ser un dibujo, algo que puede ser real o puede ser ficción, deja un poco esa ventanita abierta a la duda. Yo durante mucho tiempo no hacía presentaciones, no hacía firmas, porque eso me daba vértigo, el mostrar quién está detrás del dibujo en carne y hueso, eso me daba muchísimo pudor. Sentía que querían tanto el personaje que luego iban a conocer a la Agustina de verdad y se iban a decepcionar. Me metía siempre detrás del telón y que hablara el personaje", concluye Agustina Guerrero.