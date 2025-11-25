Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El ciclo Mujeres a Escena llega a su fin este miércoles en el Teatro de las Esquinas

La novena edición se cerrará a las 20.00 horas con la obra 'Zambra de la buena salvaje'

Isabel Vázquez, en 'Zambra de la buena salvaje'.

Isabel Vázquez, en 'Zambra de la buena salvaje'.

El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

Zaragoza

La novena edición del ciclo de teatro Mujeres a Escena se clausura este miércoles, 26 de noviembre, con la obra 'Zambra de la buena salvaje', que se podrá ver a las 20.00 horas en el Teatro de las Esquinas de Zaragoza. La función, recomendada a partir de los 13 años, representa un monólogo coral que explora temas universales sobre qué es inherente y qué ha sido impuesto en la identidad.

Este espectáculo, dirigido por Alberto Velasco y representado por la bailarina y coreógrafa sevillana Isabel Vázquez, utiliza la danza, el humor y la crítica, para explorar los límites entre la domesticación y la naturaleza más primitiva del ser humano. Es una innovadora combinación de danza, humor y crítica, con el movimiento de Isabel Vázquez y la danza como símbolo de resistencia colectiva y libertad.

Los precios de las entradas en venta anticipada son 16 euros, el día de la función asciende a 18 euros y si se adquieren 5 entradas o más el coste es de 15 euros la localidad, para grupos de más de 15 personas se queda en 14 euros la entrada.

El ciclo Mujeres a Escena del Teatro de las Esquinas lleva ya nueve años dando voz a decenas de creadoras con propuestas valientes y atrevidas de difícil encaje en los circuitos más comerciales.

Noticias relacionadas y más

Esta novena edición, que se ha celebrado todos los miércoles del 29 de octubre al 26 de noviembre, ha vuelto a demostrar el valor que el ciclo ha ido adquiriendo en los últimos años. Lo ha hecho con cinco espectáculos que cubren casi todas las artes escénicas y donde lo femenino se erige siempre como elemento común: 'Zorra dorada' (29 de octubre), 'Lo más hermoso todavía' (5 de noviembre), 'Un lugar de partida' (día 12), 'Llévame a Benidorm' (día 19) y 'Zambra de la buena salvaje' (día 26) componen la programación de este año.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El nuevo y demandado pabellón de Zaragoza pisa el acelerador: será uno de los más grandes de la ciudad y su construcción es inminente
  2. Ángel Torres: 'Ni le hemos comunicado el pago al Zaragoza de la opción por Liso ni está ya decidido
  3. La doble alegría y el gesto de Andrada. 'Pedí disculpas a los jugadores del Eibar por el tiempo que perdí
  4. Esta será la finca de Zaragoza donde se reintroducirá el lince ibérico en Aragón
  5. Tres víctimas en 10 minutos a manos de un grupo de menores: las claves de la última agresión en San José
  6. El otro Belchite de Aragón: el pequeño municipio zaragozano abandonado durante la Guerra Civil que nunca fue reconstruido: 'Era inviable vivir allí arriba
  7. Así era la segunda estación del AVE de Zaragoza en Plaza diseñada en 2009: tres fases de construcción y un ahorro de 8 minutos
  8. Madre e hijo se aventuran y cogen el traspaso de la panadería Dulces Tentaciones en un barrio de Zaragoza: 'Tenemos muchas más cosicas que pan

Nuevos cánticos contra Aragón y el Real Zaragoza en Riazor

Nuevos cánticos contra Aragón y el Real Zaragoza en Riazor

La Romareda comienza a parecerse a un estadio: finalizan las excavaciones y ya emergen la tribuna Este y el Gol Norte

La Romareda comienza a parecerse a un estadio: finalizan las excavaciones y ya emergen la tribuna Este y el Gol Norte

El precioso pueblo del Pirineo que sobrevivió a un grave incendio y ahora brilla por Navidad

El precioso pueblo del Pirineo que sobrevivió a un grave incendio y ahora brilla por Navidad

'O zaguer chilo': el único disco con todas las canciones en aragonés dejará de publicarse en formato físico

'O zaguer chilo': el único disco con todas las canciones en aragonés dejará de publicarse en formato físico

Inician las obras del tramo de la Ronda Norte de la autovía A-2 de Zaragoza con grandes afecciones esta semana

Inician las obras del tramo de la Ronda Norte de la autovía A-2 de Zaragoza con grandes afecciones esta semana
Tracking Pixel Contents