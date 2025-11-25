El ciclo Mujeres a Escena llega a su fin este miércoles en el Teatro de las Esquinas

La novena edición del ciclo de teatro Mujeres a Escena se clausura este miércoles, 26 de noviembre, con la obra 'Zambra de la buena salvaje', que se podrá ver a las 20.00 horas en el Teatro de las Esquinas de Zaragoza. La función, recomendada a partir de los 13 años, representa un monólogo coral que explora temas universales sobre qué es inherente y qué ha sido impuesto en la identidad.

Este espectáculo, dirigido por Alberto Velasco y representado por la bailarina y coreógrafa sevillana Isabel Vázquez, utiliza la danza, el humor y la crítica, para explorar los límites entre la domesticación y la naturaleza más primitiva del ser humano. Es una innovadora combinación de danza, humor y crítica, con el movimiento de Isabel Vázquez y la danza como símbolo de resistencia colectiva y libertad.

Los precios de las entradas en venta anticipada son 16 euros, el día de la función asciende a 18 euros y si se adquieren 5 entradas o más el coste es de 15 euros la localidad, para grupos de más de 15 personas se queda en 14 euros la entrada.

El ciclo Mujeres a Escena del Teatro de las Esquinas lleva ya nueve años dando voz a decenas de creadoras con propuestas valientes y atrevidas de difícil encaje en los circuitos más comerciales.

Esta novena edición, que se ha celebrado todos los miércoles del 29 de octubre al 26 de noviembre, ha vuelto a demostrar el valor que el ciclo ha ido adquiriendo en los últimos años. Lo ha hecho con cinco espectáculos que cubren casi todas las artes escénicas y donde lo femenino se erige siempre como elemento común: 'Zorra dorada' (29 de octubre), 'Lo más hermoso todavía' (5 de noviembre), 'Un lugar de partida' (día 12), 'Llévame a Benidorm' (día 19) y 'Zambra de la buena salvaje' (día 26) componen la programación de este año.