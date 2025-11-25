Dani Martín 'trolea' a Jordi Évole con Amaral de juez: "Vuelve a la tele"

Dani Martín acaba de comenzar su multitudinaria gira por su 25 aniversario en la música y lo ha hecho con diez conciertos (hasta ahora ha realizado ya cuatro) en el Movistar Arena de Madrid, por supuesto, con todas las entradas vendidas.

En algunos de ellos, ha invitado a Jordi Évole y su banda Los niños Jesús a hacer de teloneros para calentar el ambiente tal y como narra el propio catalán en su Instagram: “Le hacemos de telonero porque él solito no llenaba el @movistararenaes (antes Wizink, antes Palacio de los Deportes) y va y nos trolea”.

"Vuelve a la tele"

Y es que ha trascendido un vídeo, que el propio Jordi Évole ha compartido en sus redes sociales en el que se ve a Dani Martín con un cartel en el que se puede leer “Jordi, vuelve a la tele”, durante una de las pruebas de sonido de Évole en la que está interpretando ni más ni menos que una canción estrella de los aragoneses Amaral, ‘Marta, Sebas, Guille y los demás’.

El propio perfil oficial del dúo formado por Juan Aguirre y Eva Amaral ha compartido el 'reel' formando parte de la broma entre los dos artistas y demostrando el buen humor que les caracteriza. La publicación de Jordi Évole supera los 15.000 'likes'. Hasta la propia Chambao ha comentado la publicación.

Por cierto, el propio Jordi Évole la ha respondido a Dani Martín en otro reel en el que sobre el vídeo deja el enigmático mensaje: “Pronto, en enero 2026”.

Doble cita en Zaragoza

Dani Martín ha sumado una nueva fecha en Zaragoza tras el éxito en taquilla que había registrado el primer concierto que anunció para el 23 de mayo en el pabellón Príncipe Felipe. El artista madrileño también actuará un día antes, el 22 de marzo, para alegría de todos sus fans, ya que para la primera fecha ya no quedan entradas.

El precio de los tickets, que se pueden comprar en elcorteingles.es, oscila entre los 43 y los 64 euros, aunque en la zona VIP (en el centro de la pista) se dispara hasta los 150 euros.