Dani Martín 'trolea' a Jordi Évole con Amaral de juez: "Vuelve a la tele"
El artista madrileño 'boicotea' su prueba de sonido al polifacético barcelonés en Madrid
Dani Martín acaba de comenzar su multitudinaria gira por su 25 aniversario en la música y lo ha hecho con diez conciertos (hasta ahora ha realizado ya cuatro) en el Movistar Arena de Madrid, por supuesto, con todas las entradas vendidas.
En algunos de ellos, ha invitado a Jordi Évole y su banda Los niños Jesús a hacer de teloneros para calentar el ambiente tal y como narra el propio catalán en su Instagram: “Le hacemos de telonero porque él solito no llenaba el @movistararenaes (antes Wizink, antes Palacio de los Deportes) y va y nos trolea”.
"Vuelve a la tele"
Y es que ha trascendido un vídeo, que el propio Jordi Évole ha compartido en sus redes sociales en el que se ve a Dani Martín con un cartel en el que se puede leer “Jordi, vuelve a la tele”, durante una de las pruebas de sonido de Évole en la que está interpretando ni más ni menos que una canción estrella de los aragoneses Amaral, ‘Marta, Sebas, Guille y los demás’.
El propio perfil oficial del dúo formado por Juan Aguirre y Eva Amaral ha compartido el 'reel' formando parte de la broma entre los dos artistas y demostrando el buen humor que les caracteriza. La publicación de Jordi Évole supera los 15.000 'likes'. Hasta la propia Chambao ha comentado la publicación.
Por cierto, el propio Jordi Évole la ha respondido a Dani Martín en otro reel en el que sobre el vídeo deja el enigmático mensaje: “Pronto, en enero 2026”.
Doble cita en Zaragoza
Dani Martín ha sumado una nueva fecha en Zaragoza tras el éxito en taquilla que había registrado el primer concierto que anunció para el 23 de mayo en el pabellón Príncipe Felipe. El artista madrileño también actuará un día antes, el 22 de marzo, para alegría de todos sus fans, ya que para la primera fecha ya no quedan entradas.
El precio de los tickets, que se pueden comprar en elcorteingles.es, oscila entre los 43 y los 64 euros, aunque en la zona VIP (en el centro de la pista) se dispara hasta los 150 euros.
- El nuevo y demandado pabellón de Zaragoza pisa el acelerador: será uno de los más grandes de la ciudad y su construcción es inminente
- Ángel Torres: 'Ni le hemos comunicado el pago al Zaragoza de la opción por Liso ni está ya decidido
- La doble alegría y el gesto de Andrada. 'Pedí disculpas a los jugadores del Eibar por el tiempo que perdí
- Esta será la finca de Zaragoza donde se reintroducirá el lince ibérico en Aragón
- Tres víctimas en 10 minutos a manos de un grupo de menores: las claves de la última agresión en San José
- El otro Belchite de Aragón: el pequeño municipio zaragozano abandonado durante la Guerra Civil que nunca fue reconstruido: 'Era inviable vivir allí arriba
- Así era la segunda estación del AVE de Zaragoza en Plaza diseñada en 2009: tres fases de construcción y un ahorro de 8 minutos
- Madre e hijo se aventuran y cogen el traspaso de la panadería Dulces Tentaciones en un barrio de Zaragoza: 'Tenemos muchas más cosicas que pan