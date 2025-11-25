El IES Jerónimo Zurita celebra su 50 aniversario con una exposición artística
La muestra, que se puede visitar en el propio centro, recorre cinco décadas de creatividad y talento
Con motivo de su 50 aniversario, el IES Jerónimo Zurita de Zaragoza inaugura este miércoles (18.00 horas) una exposición artística conmemorativa que rinde homenaje a cinco décadas de historia, creatividad y compromiso con el arte.
La exposición reunirá una selección de obras que forman parte del patrimonio artístico del centro: pinturas, esculturas y cerámicas, creadas por artistas aragoneses o vinculados a Aragón, que han contribuido con su talento y sensibilidad a enriquecer la vida cultural del IES Jerónimo Zurita. Estas piezas, conservadas con cariño a lo largo de los años, ofrecen un recorrido visual por la evolución estética y educativa del instituto desde su fundación.
Diálogo entre el pasado y el presente
La muestra podrá visitarse en el propio centro educativo, en un espacio especialmente habilitado para la ocasión, donde el público podrá disfrutar de un diálogo entre pasado y presente, entre memoria y creación.
Con esta exposición, el IES Jerónimo Zurita celebra no sólo sus cincuenta años de trayectoria, sino también el valor del arte como parte esencial de la formación y la identidad de toda una comunidad educativa.
