El IES Jerónimo Zurita celebra su 50 aniversario con una exposición artística

La muestra, que se puede visitar en el propio centro, recorre cinco décadas de creatividad y talento

El cartel anunciador de la exposición en la entrada al IES Jerónimo Zurita de Zaragoza.

El cartel anunciador de la exposición en la entrada al IES Jerónimo Zurita de Zaragoza. / EL PERIÓDICO

El Periódico de Aragón

ZARAGOZA

Con motivo de su 50 aniversario, el IES Jerónimo Zurita de Zaragoza inaugura este miércoles (18.00 horas) una exposición artística conmemorativa que rinde homenaje a cinco décadas de historia, creatividad y compromiso con el arte.

La exposición reunirá una selección de obras que forman parte del patrimonio artístico del centro: pinturas, esculturas y cerámicas, creadas por artistas aragoneses o vinculados a Aragón, que han contribuido con su talento y sensibilidad a enriquecer la vida cultural del IES Jerónimo Zurita. Estas piezas, conservadas con cariño a lo largo de los años, ofrecen un recorrido visual por la evolución estética y educativa del instituto desde su fundación.

Diálogo entre el pasado y el presente

La muestra podrá visitarse en el propio centro educativo, en un espacio especialmente habilitado para la ocasión, donde el público podrá disfrutar de un diálogo entre pasado y presente, entre memoria y creación.

Con esta exposición, el IES Jerónimo Zurita celebra no sólo sus cincuenta años de trayectoria, sino también el valor del arte como parte esencial de la formación y la identidad de toda una comunidad educativa.

