El mítico grupo indie que vuelve a Zaragoza más de diez años después

Una de las bandas más míticas del primer indie pop volvió a la vida por petición popular en 2014 pero hace más de diez años que no pisan Zaragoza. El próximo 19 de diciembre actuarán en La casa del loco a partir de las 21.00 horas Los fresones rebeldes.

Todo comenzó en la Barcelona del 95 con el envío de una maqueta a Juan de Pablos de Radio 3 que estuvo todo un año pinchándola, lo que consigue que graben en el 96 su primer sencillo, que fue su primer y mayor éxito, 'Al amanecer'. A finales del 1997 publican su primer álbum, '¡Es que no hay manera!', con buenas ventas a pesar de lo cual sufren cambios en su formación, siempre con Felipe Spada al frente junto al teclista Miguel López.

En 1999 aparece su segundo álbum bajo el título de 'Éxitos 99', cuyo éxito les lleva de gira por todo el país y participando en festivales como el Contempopránea, tras cuya edición de 2001 deciden separarse. Felipe monta Cola Jet Set en el mismo espíritu Pop que Fresones, que vuelven a tocar en una ocasión a priori única en el 25º aniversario de su discográfica, Subterfuge, en 2014 en Madrid. Allí descubren que se han convertido en "grupo de culto" en México, lo que se tradujo en dos visitas a ese país, en diciembre de 2014 y en marzo de 2015 para el festival Vive Latino, y aprovechan para volver a tocar en España, aunque en escasas ocasiones.

Cómo comprar las entradas

En 2022 regresan con nuevo bajista: Quinito, hijo mayor de Felipe y Ana (cantante de La Monja Enana y ahora de Fresones), con el que graban 'Amor y tonterías' con cuatro canciones nuevas. En 2025 aparece 'Yo fui un Fresón Rebelde adolescente', un álbum tributo hispano-mexicano.

Las entradas para este concierto ya están a la venta en Localentradas.com por 20 euros más gastos de gestión.