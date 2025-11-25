Las mujeres copan las nominaciones en los Premios del Cómic Aragonés

Los Premios del Cómic Aragonés ya tienen sus nominados para su edición de este 2025, que, como es habitual, se entregarán el primer día del Salón del Cómic de Zaragoza, el viernes, 12 de diciembre en la sala Luis Galve del Auditorio de Zaragoza. Aunque quizá habría que decir nominados porque las mujeres copan las candidaturas a unos galardones que celebrán su décimo quinta edición.

Dos cómics destacan por encima del resto como máximos favoritos en estos reconocimientos auspiciados por Viñetario en colaboración con el Ayuntamiento de Zaragoza. Se trata de 'La maldición de los Heredia', de Danay Dana (Nuevo Nueve); y de 'Mientras sea verano', de Marina Velasco Marta (Salamandra Graphic), que optan a los tres premios importantes de estos galardones, es decir, a Mejor obra de autoría aragonesa, guion aragonés y dibujo aragonés. Marina Velasco ya se llevó el año pasado el premio a mejor obra con 'Que no se olvide'.

Dos candidaturas

Con una nominación menos únicamente está Mamen Moreu que, con su 'Dolores y Lolo: fin de fiesta' (Astiberri) opta a ganar el de obra de autoría aragonesa y el de guion. Tratarán de romper la hegemonía femenina David Sancho que ha colocado 'Barbceho' (Salamandra Graphic) en la carrera de mejor obra y Pepe Gálvez, cuyo guion en 'Maquis' le ha valido la nominación. Además, a mejor dibujo son candidatos David Guirao por 'El libro de la cadena' (Gobierno de Aragón) y Sagar por 'Remington 1885' (Norma Editorial).

La otra categoría enteramente aragonesa, Mejor fanzine de la comunidad, también tiene ya sus nominados, 'La niña y el espantapájaros', de Soul Dafne; 'San Pedro Tiburón y la democracia', de Angelito Perkele; 'Skere y Keloke', de Paola Craver; y 'Teruel mutante', de varios autores.

La nómina de candidatos se completa con las categorías de obra nacional e internacional. A la primera optan 'Black metal', de Magius (Autsaider Cómics), 'Encías quemadas', de Natalia Velarde (Reservoir Books), 'En vela', de Ana Penyas (Salamandra Graphic); y 'La muerte', de Irene Márquez (Autsaider Cómics).

‘Joe del mañana’, de Asao Takamori y Tetsuya Chiba (Arechi Manga); ‘Las tres reinas’, de Magali Le Huche (Gairbux Books); ‘Todo abruma’, de Dash Brown (Apa Apa / Blackie Books); y ‘Una fracción de segundo’, de Guy Delisle (Astiberri) han sido los nominados por el jurado en la categoría de obra internacional.