Las legendarias espantadas de Morrissey, ¿actuará en Zaragoza?

"Me voy a comprar la entrada a sabiendas de que cancelara a última hora. Yo lo sé, tú lo sabes, todos lo sabemos". "cuenta conmigo para la Cancelled Tour". "Se abren la apuestas a ver cuando cancela". "Pero… Si no va a ir. spoiler: lo cancela". Las reacciones al anuncio del histórico concierto que ofrecerá el icono del pop británico y exlíder de The Smiths, Morrissey, en Zaragoza el próximo 14 de marzo de 2026, no se han hecho esperar. Y es que muchos de los fans del artista no olvidan que el inglés canceló a última hora su 'show' de Madrid en junio de este año (el único que iba a realizar en España) y que a tenor de su histórico no fue un caso aislado.

Por eso, a mitad camino entre la chanza y el temor a que finalmente no ofrezca el concierto, los seguidores de Morrissey han 'celebrado' de esta forma el anuncio por sorpresa de esta gira que tendrá tres paradas en España (además de Zaragoza también estará en Valencia y Sevilla).

¿Qué hay de cierto?

Pero, ¿qué hay de verdad en este run run que hay en las redes tras el anuncio? A priori, más de lo que le gustaría a sus fans. Y es que las ‘espantadas’ de Morrissey en sus directos son legendarias. Según la web especializada en cultura pop Weheartmusic.com, el cantante de The Smiths ha cancelado, pospuesto o terminado antes de tiempo sus conciertos en un total de 357 ocasiones. En 2004, a pocos minutos de su actuación y con todo su público esperándole delante del escenario del Festival Internacional de Benicassim, Mozz comunicaba a sus organizadores que no podría actuar por problemas con su vuelo. Durante su última gira por Latinoamérica, hizo lo mismo con algunas fechas, alegando que se había contagiado de dengue, primero, y en un intento posterior, por agotamiento físico. Sus salidas del escenario por la actitud de ciertos fans enfervorizados, o por enfados súbitos al llegarle el olor a carne cocinándose en las planchas de un festival, han sido también habituales.

Quienes conocen a Morrissey saben que, con él, nunca esta claro si va a terminar un concierto, o si ni siquiera se va a llegar a presentar en el escenario. Antes de su cancelación en Madrid, el cantante ya suspendió varios conciertos de su gira norteamericana alegando la misma razón, sinusitis, por la que tuvo que ser hospitalizado en San Diego. La retomó días después. Los conciertos que ofreció las dos últimas semanas anteriores al de Madrid en Reino Unido e Irlanda se celebraron con normalidad.

El mes pasado, sin ir más lejos, el artista tampoco ofreció sus conciertos previstos en México alegando "cansancio extremo". Algo que vino a rematar un historial también largo de suspensiones y cancelaciones en el país por causas variadas que incluye un episodio de dengue.

Cómo comprar las entradas para Zaragoza

La venta de entradas para el concierto que Morrissey ha anunciado en el Auditorio de Zaragoza para el 14 de marzo de 2026 comenzará este viernes 28 de noviembre a las 10.00 horas a través de la web del Primavera Sound. Se desconoce, de momento, el precio que tendrán las entradas.