'O zaguer chilo': el único disco con todas las canciones en aragonés dejará de publicarse en formato físico

La música puede ser una gran herramienta para difundir una lengua «en peligro de extinción». Conscientes de ello, los miembros de la asociación cultural Nogará-Religada, que llevan 30 años defendiendo y dando a conocer el aragonés desde todos los ámbitos de acción, decidieron impulsar en 2017 el proyecto 'O zaguer chilo' con el claro propósito de realizar un disco cantado totalmente en aragonés. La iniciativa se fue consolidando con el tiempo. Tanto, que hace unos días se publicó el 'O zaguer chilo 7', reuniendo como siempre 20 canciones interpretadas por otras tantas bandas o artistas de la comunidad.

Su lanzamiento, sin embargo, no ha sido del todo feliz para la asociación cultural, ya que este será el último disco físico que verá la luz. «Nos ha dejado un sabor agridulce. Estamos contentos de haber podido sacar este séptimo número, pero también tristes de que la iniciativa pierda su espíritu original», explica el coordinador del proyecto y miembro de Nogará, Cherardo Callejón.

La publicación de los siete cedés (el primero vio la luz en 2017) ha sido posible gracias a la colaboración del Laboratorio audiovisual del Centro de Historias, dependiente del Ayuntamiento de Zaragoza. «No recibimos ninguna subvención para el proyecto, pero sin la ayuda del Laboratorio no podemos editar el disco; es imposible», indica Callejón.

Portada de la séptima edición del ‘O zaguer chilo’. / epa

Lamentablemente, el consistorio ha decidido que ya no se grabarán más 'O zaguer chilo' en formato físico y justifica su decisión en los cambios de hábitos a la hora de consumir música: «Nos da pena, pero no nos queda otra que aceptarlo. Sabemos que ya casi no se escuchan cedés, pero en este caso era muy útil porque también aparecían las letras y así la gente podía seguirlas».

Al menos, y según explica el propio Callejón, el proyecto no morirá del todo: «Nos han dicho que la idea para el próximo año es coger a dos o tres grupos, que canten alguna canción, y hacer un videoclip o un making-of para subir a las plataformas». Bandas no les van a faltar. De hecho, en la iniciativa ya han participado 140 grupos (20 por disco) y nunca han tenido problema para encontrar. «Al revés. Hay muchos que nos escriben pidiéndonos participar y además cada año salen nuevas bandas, así que eso no sería un problema», comenta Callejón, que subraya que la asociación impulsa este proyecto «por amor al arte» y sin ningún ánimo de lucro.

En este séptimo 'O zaguer chilo' (el último grito en castellano), todos los artistas han colaborado por primera vez en el proyecto, sin haber repetido grupos en ninguna edición. En este número han participado algunos tan relevantes como Gabriel Sopeña, Ester Vallejo, Artistas del Gremio (con la colaboración de Paco Pil) o Biella Nuei. También otros menos conocidos, ya que otro de los objetivos era dar a conocer artistas emergentes de la comunidad. Con-Fusas, Diván, Lo cantaire, Lunetas moradas o Zorz aparecen también en esta edición.

Ester Vallejo, en el Laboratorio audiovisual del Centro de Historias. / Asociación cultural Nogará

El 'modus operandi' es sencillo: la asociación cultural se pone en contacto con los artistas y les pide que realicen una canción para el disco, «a poder ser inédita». Posteriormente, los miembros de Nogará ayudan a los músicos a traducir la letra al aragonés y a ajustar la métrica para finalizar en la sala de grabación del Laboratorio audiovisual del Centro de Historias.

Una lengua en extinción

Como recuerda Callejón, la iniciativa surgió en un momento delicado para la música en lengua aragonesa, ya que unos años antes se habían disuelto dos bandas de rock de referencia en la comunidad: Mallacán y Prau. Así, el reto era cubrir ese hueco que ahora solo llenan grupos de folk como La Ronda de Boltaña o La Orquestina del Fabirol, el rapero zaragozano Krevi Solenco o la banda Gaire. «La clave es difundir la lengua y hacer cosas en aragonés, cuantas más, mejor», subraya Callejón.

Sin duda, el hecho de que artistas como Gabriel Sopeña, Manolo Kabezabolo, Ixo Rai! o Los Gandules lancen aunque sea una sola canción en aragonés ayuda a dar a conocer la lengua entre diferentes capas de la sociedad. «Algo hay que hacer porque lamentablemente las instituciones públicas poco trabajan en este sentido. El aragonés está marginado y arrinconado», lamenta Callejón.

El nuevo volumen del O zaguer chilo ya se puede comprar en la sede de Nogará-Religada (en la plaza Ignacio Jordán de Asso de Zaragoza). Lo recaudado se dedica a cubrir los gastos derivados del lanzamiento, ya que la ilustración y el diseño gráfico ha corrido a cargo de las aragonesas Carolina Ferrer y Julia Martínez.

La intención es que el disco, grabado y masterizado por Carlos Estella y José Manuel Huerta, suene en directo en un concierto que se celebrará próximamente en el Centro Cívico Delicias.