Alauda Ruiz de Azúa presenta 'Los domingos' en La Buena Estrella
La cineasta vasca charlará sobre su último largometraje, 'Los domingos', con Luis Alegre
Este viernes, 28 de noviembre, la cineasta Alauda Ruiz de Azúa será la invitada de la sesión de La buena estrella, el ciclo de conversaciones organizado por el Vicerrectorado de Cultura y Patrimonio de la Universidad de Zaragoza.
El encuentro se celebrará a las 19.00 horas en el Aula Magna del Paraninfo de la Universidad y será moderado por el escritor, periodista y profesor de la Universidad de Zaragoza Luis Alegre.
La charla estará centrada en 'Los domingos', la película dirigida por Ruiz de Azúa que ha triunfado de modo clamoroso desde que se presentó en el Festival de Cine de San Sebastián, donde consiguió la Concha de Oro. Desde entonces, la película ha acumulado toda clase de críticas entusiastas y una extraordinaria acogida del público. El pasado 28 de octubre se estrenó en los cines de toda España.
'Los domingos' está centrada en la convulsión que en una familia de Bilbao provoca la insólita decisión de la adolescente Anaira, interpretada por Blanca Soroa, de ingresar en un convento como monja de clausura.
Al día siguiente, el sábado 29 de diciembre, Alauda Ruiz de Azúa (Baracaldo, 1978), recibirá en la gala de clausura del Festival de Cine de Zaragoza el premio Augusto de Honor a las Miradas de Cine, un galardón que distingue su impecable trayectoria, que incluye otros trabajos tan sobresalientes como su primer largometraje 'Cinco lobitos' y la serie 'Querer'.
