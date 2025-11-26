Ángela Banzas, finalista del Planeta, en Zaragoza: "Para aprender a vivir, hay que morir muchas veces a lo largo del camino"

Ángela Banzas (Santiago de Compostela, 1982) debutó en la literatura en 2021 y desde entonces ha publicado cinco novelas. La última, la que ha merecido su candidatura al Premio Planeta, tiene por título ‘Cuando el viento hable’ (Planeta, 2025). En ella se adentra en una oscura trama de la posguerra española, entre la desoladora realidad y la mirada infantil de Sofía.

Finalista del Premio Planeta, uno de los premios literarios más prestigiosos en habla hispana. ¿Qué se siente?

Se siente muchísima emoción, esa es la palabra que yo creo que lo resume todo. En ese momento de la gala del 15 de octubre tienes una sensación un poco de irrealidad, pero luego lo vas aterrizando. Un reconocimiento así, saber que formas parte ya de cierta historia o cadena de grandes voces que han conseguido ser finalistas es pura emoción. Que todo lo que he trabajado se reconozca de esta forma es increíble.

¿Aspiraba a algo así cuando empezó a escribir, cuando se publicó su primera novela?

Soy muy soñadora y con la primera novela mis sueños estaban enfocados a poder publicar y que le gustase a alguien. A medida que han ido pasando los años, sí que es cierto que ya he empezado a soñar, sobre todo, con el reconocimiento de los lectores.

Ángela Banzas junto a Juan del Val, ganador del Premio Planeta 2025 por 'Vera, una historia de amor' / Laura Trives

'Cuando el viento hable' comienza, sin desvelar nada, con un encuentro entre la vida y la muerte.

Yo quería trasladar, en esa noche de difuntos, lo que significaba también la posguerra civil, que fue una larga noche de difuntos; “una larga noche de piedra”, que diría Celso Emilio Ferreiro. A lo largo de la novela siempre estamos como si fuese una noche de difuntos, siempre es otoño de distintos años, y por ahí va avanzando Sofía hacia una promesa esperanzadora. El epílogo de la novela, ya 2 de noviembre, es la mañana que vuelve a llover. Lo que pretendía contar con esto, más allá de lo de la posguerra, era ese viaje que transita de los difuntos a una promesa de calles limpias, de piedras limpias, y cómo el agua va arrastrando todo, el barro y la sangre, para mostrarnos el camino hacia adelante.

¿Qué es más liberador, la vida o la muerte?

Vida y muerte, al final, son los grandes temas de la literatura: la vida, la muerte y el amor. Es más liberadora la vida, pero a veces para vivir tienes que morir muchas veces. Siempre digo que para aprender a vivir, hay que morir muchas veces a lo largo del camino. Y es algo que nos va mostrando Sofía, cómo va deshaciéndose de partes de ella misma, que tienen mucho que ver con el contexto histórico o con su crianza, las va dejando atrás para poder renacer. Ese es el arco narrativo más potente que tiene la novela.

Ponerle voz de niña, con Sofía como protagonista y narradora principal, a un periodo tan duro como la posguerra. ¿Qué alicientes da a la narración?

Esto era de lo más importante que quería trasladar en esta historia: la mirada infantil, una mirada inocente, pero al mismo tiempo con una lucidez especial para ir detectando todo aquello que compone el tiempo que le toca vivir. Ella nos proporciona la curiosidad, va lanzando preguntas y muestra cómo era la época donde la imposición que venía desde el sistema se iba inoculando en todas las casas, oprimiendo. Esto alcanzaba a los niños, a quienes no se les contestaban las preguntas.

Y, ¿qué dirá el viento cuando hable?

El viento simboliza una mezcla entre el tiempo, la suerte y el destino. Nos va moldeando, va entrando por las rendijas de nuestro propio ser cuando parece que no sucede nada. Porque están los grandes instantes de nuestra vida, pero ese viento que nos entra y nos erosiona, entre instante e instante, es el viento que tiene mucho que decir; y nos lo va diciendo de una forma inconsciente.

¿Esta es una historia de resiliencia o más bien de supervivencia?

Es una historia que muestra cómo en esos tiempos lo que imperaba era la supervivencia, era sobrevivir, no vivir. En cambio, Sofía, en ese contexto en el cual todo el mundo lucha por sobrevivir, lo que quiere es vivir. Lucha por tener una vida y el sentido de la vida lo encuentra en el amor. Un amor incondicional, primero con sus abuelos, con su gran amiga Julia y luego con Daniel, la figura de ese amor romántico tan especial. Es resistencia o resiliencia, pero en un contexto de supervivencia.

La novela es una búsqueda de la paz. ¿La paz nace de la verdad?

La verdad es un término bastante complejo y controvertido porque a veces no es universal, la verdad de uno no es la verdad del otro. Lo que sí se necesita es guardar la memoria e intentar explorarla desde todos los ángulos. Es como una herida que hay que cuidar y conocer para que cicatrice y no se abra.

Si se supiera toda la verdad de lo que ocurrió en esa larga posguerra española, ¿habría paz o generaría más discordia?

Creo que lo que hay que hacer es tener muy presente donde está la cicatriz, igual que pasa con Sofía, para resistir, sobrevivir y encarar la vida con esperanza; incluso, con cierto optimismo. Colectivamente, es verdad que necesitamos tener memoria y una visión lo más completa posible, tratando de verla a través de los ojos de todos. Eso no es fácil. Cuando planteo esta novela, no tengo interés en dar ningún mensaje, más allá de que es importante conocer nuestra memoria. Todavía hay que restaurar, desinfectar algunos puntos de nuestra cicatriz y luego avanzar por esas piedras limpias después de la lluvia, pero sin ánimo de revanchismo.