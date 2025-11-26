Cantera de bandas en Zaragoza: ya se conocen los finalistas del concurso PopyRock

El Centro de Artes para Jóvenes El Túnel del barrio Oliver acoge este sábado 29 de noviembre la gran final del PopyRock 2025 donde se medirán los tres grupos finalistas que han llegado hasta la última fase. Ellos son Willowisp, un grupo de música pop, compuesto por chicos de entre 18 y 21 años, Direi, un trío de rock alternativo, y Ferrán que ofrece música de cantautor creada con guitarra o piano.

Los conciertos comenzarán a las 20.00 horas con entrada libre hasta completar aforo. Las puertas se abrirán veinte minutos antes. Al finalizar las actuaciones, el jurado seleccionará a los ganadores de esta edición y se entregarán los galardones.

En total, en esta edición han participado 31 grupos y cantantes, de entre 14 y 30 años de edad. Todos ellos han publicado un tema musical en la página web para dar a conocer su trabajo artístico. De entre todos los participantes, se seleccionaron nueve grupos que participaron en las semifinales -ocho fueron elegidos por un jurado y uno, por votación del público-.

La concejal de Juventud del Ayuntamiento, Ruth Bravo, explica que este certamen ofrece a los grupos emergentes “la oportunidad de dar a conocer al público su trabajo y de actuar en directo en un escenario profesional, impulsando así el talento artístico y musical de la ciudad”.

El Túnel cuenta con 14 boxes y una gran sala para conciertos en directo, además de todos los medios técnicos para espectáculos de música y artes escénicas.

Premios

Primer premio: 3.500 euros, grabación de tres temas musicales en estudio, actuación en una de las programaciones dirigidas a jóvenes y sesión formativa.

Segundo premio: 2.500 euros u grabación de tema musical, grabación de un tema musical en estudio, actuación en una de las programaciones dirigidas a jóvenes y sesión formativa.

Tercer premio: 2.000 euros, actuación en una de las programaciones dirigidas a jóvenes y sesión formativa.

Premio especial a la mejor voz del concurso: 300 euros

Premio especial Mejor propuesta joven: 500 euros (todos los participantes tienen que tener menos de 21 años.

Premio especial Música en la red: 300 euros (grupos o solistas que hayan estado ensayando durante los dos últimos años en alguno de los equipamientos gestionas por el Servicio de Juventud durante al menos 1 mes).

Ganadores de la edición 2024

Primer premio: Mairot

Segundo premio: Direi

Tercer premio: Seven Days

Mejor voz: Andrés Gascón

Mejor propuesta joven: Kalumnia

Premio Música en la red: Mairot