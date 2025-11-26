Cuatro películas con entrada gratuita para celebrar los 30 años del Festival de Cine de Zaragoza

La Filmoteca de Zaragoza acogerá este miércoles y jueves, días 26 y 27 de noviembre, la proyección de cuatro largometrajes enmarcados en las celebraciones de las Bodas de Perla del Festival de Cine de Zaragoza, acompañados de encuentros con sus directores y de sesiones dedicadas a los Premios No Oficiales .

Durante estas dos jornadas se proyectarán cuatro largometrajes de gran calidad, con entrada libre hasta completar aforo, en dicho equipamiento municipal. El miércoles, 26 de noviembre, se presentará la Sección de Industria (ZIF), a las 18.00 horas, con la presentación al público de la Zaragoza Industry Film (ZIF). Para inaugurar la sección, se proyectará el documental 'No sea tu falta', dirigido por Moisés Salamá, en 2025, con una duración aproximada de 70 minutos.

Después de la proyección, el director participará en un encuentro especial con los asistentes. Además, recibirá un distintivo especial por su "relevante" aportación a la gestión cultural y por su labor como coordinador de contenidos en festivales y muestras de cine --entre ellos el Festival de Málaga-- , así como por su impulso al género documental.

A partir de las 20.00 horas, el festival ofrecerá una sesión especial con motivo del X aniversario de los Premios No Oficiales, en la que se agradecerá la implicación de los colaboradores y patrocinadores que han apoyado estos reconocimientos. Esta sesión estará dedicada de manera especial a Zinentiendo, presente desde los inicios.

Como cierre de la jornada, se proyectará el largometraje 'Arcoiris en blanco y negro', dirigido por Fran Campos, en 2025, y producido por Kandale Films, con una duración de unos 87 minutos.

Al día siguiente, jueves 27 de noviembre se dedicará al análisis de mercado del Zaragoza Industry Film (ZIF). El Market Screening se iniciará a las 17.00 horas con la proyección de la película 'La sombra del nogal', rodada en 2026 y dirigida por Manu García Gil.

Esta obra, de aproximadamente 94 minutos de duración, tiene como protagonista al chef aragonés Toño Rodríguez, reconocido con una Estrella Michelin y nombrado Cocinero del Año 2024.

A las 19.00 horas se proyectará 'Influjo Psíquico' (2026), dirigida por Alejandra Cardona. Después de la proyección, se celebrará un encuentro especial con la realizadora, quien además recibirá el premio "Augusto Latino" en la gala de clausura.

La sesión contará con entrada libre, aunque se dará prioridad a quienes soliciten asistencia a través del correo electrónico 'https://info@milyunahistorias.com'.

Se trata de un largometraje documental centrado en el fenómeno del lawfare en Ecuador, ejemplificado a través de la figura de Rafael Correa, quien fue presidente del país entre 2007 y 2017.

La Zaragoza Industry Film

La Zaragoza Industry Film (ZIF) constituye un conjunto de jornadas de trabajo en las que participarán instituciones y empresas del sector cultural y audiovisual, con el objetivo de debatir de manera constructiva diversos aspectos de actualidad relacionados con la industria cinematográfica.

Los interesados en disponer de la programación completa de esta edición e inscribirse en alguna de las sesiones, pueden acceder en el enlace 'https://festivalcinezaragoza.com/zaragoza-industry-film/'.

Asimismo, los interesados en asistir a la gala ZIF pueden formalizar las inscripciones en el formulario 'https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScFAx_lkXTUZugiyksi...'. Es necesario marcar la casilla 'EVENTO ZIF'.