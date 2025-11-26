Hombres G actuará en Zaragoza: cuándo y dónde comprar las entradas

Hombres G, una de las bandas más queridas y emblemáticas de la música española, acaban de anunciar una nueva gira titulada 'Los mejores años de nuestra vida 2026', que dará comienzo el 16 de mayo del próximo año en Albacete, finalizará en el Movistar Arena de Madrid el 12 de diciembre y antes recalará en el pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza.

Los autores de canciones que han traspasado generaciones como 'Devuélveme a mi chica', 'Lo noto', 'Venecia', 'Suéltate el pelo' y 'Nassau', entre otras muchas, siguen recorriendo los escenarios españoles ante un renovado fenómeno fan que les está haciendo vender más entradas que nunca en esta nueva edad de oro de los conciertos.

Se trata de un 'tour' especial que acompaña el largometraje documental homónimo que llegará a cines el 30 de abril de 2026. Un original de Movistar Plus+ dirigido por Charlie Arnaiz y Alberto Ortega que propone un viaje emocional y musical a través de la historia y el presente del grupo. Un relato en el que la experiencia, la energía y la conexión con su público se entrelazan "para mostrar que el mejor momento de Hombres G es ahora".

Dónde y cómo comprar las entradas

El concierto que se celebrará en Zaragoza será el 21 de noviembre y aunque faltará casi un año cuando salgan las entradas a la venta casi ni se cotiza que se agotarán en los primeros momentos de su salida. La preventa, de hecho, comienza este mismo miércoles 26 de noviembre a partir de las 10.00 horas a través de la web de Live Nation y la venta general ya será a partir de este viernes 28 de noviembre a las 10.00 horas.

Las entradas costarán entre 45 y 65 euros (más gastos de gestión) y luego existe la posibilidad de comprar entradas VIP por encima de los 100 euros.