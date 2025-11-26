Jorge Azcón: "Si tuviera que jugarme algo, yo apostaría a que los Premios Goya se celebrarán en Zaragoza en 2028"

El Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza llevan tiempo soñando con traer los Premios Goya a la capital aragonesa en 2028, año en que se conmemorará el bicentenario del fallecimineto del genio de Fuendetodos. Según las últimas declaraciones del presidente de la DGA, Jorge Azcón, ese anhelo podría estar muy cerca de convertirse en realidad.

Durante el coloquio 'España futura. Aragón, un modelo de éxito' que ha protagonizado con el director del diario digital 'The Objective', Azcón se ha mostrado convencido de que la ceremonia de la Academia del cine español tendrá lugar en Zaragoza en ese 2028. "Que no te extrañe. Si tuviera que jugarme algo, yo apostaría a que eso va a ocurrir en 2028", ha aseverado Azcón constatando que ya se han entablado negociaciones con la Academia.

"Una oportunidad magnífica"

"Tenemos una oportunidad magnífica en 2028 con el bicentenario. Estamos preparando toda una programacion cultural en torno a nuestra principal figura artística y creo que ese es un año propicio para que la cuarta ciudad de España pueda acoger los premios Goya", ha incidido Azcón en el citado coloquio.

El consistorio zaragozano lleva años soñando con acoger los galardones. Hasta ahora, el principal escollo era el económico ya que conseguir que la gala de los Goya se celebre en tu ciudad tiene un coste (si nos atenemos a las últimas ciudades que han sido sede) de algo más de dos millones de euros.

Los premios del cine español será una oportunidad única para que la ciudad, tan ligada al séptimo arte a lo largo de su historia, vuelva a ocupar un lugar señalado en la gran fiesta de la industria cinematográfica. Hasta ahora, Zaragoza ha acogido dos ediciones de las galas de los Premios Feroz y otras dos de los Forqué.