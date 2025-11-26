Kiko Veneno publica un disco en directo por sorpresa y anuncia concierto en Zaragoza

Kiko Veneno coloca una silla en el patio de La Carbonería, histórico lugar de reunión de flamencos en Sevilla, e invita a sus público por sorpresa a descubrir siete canciones nuevas tocadas en formato acústico, "alrededor de la candela" , que se perfilan como candidatas a estar en el próximo disco del artista, que verá la luz en 2026, y que se publicará con el sello Subterfuge, según se acaba de desvelar.

No ha sido la única noticia sorprendente de Kiko Veneno y es que también ha revelado las primeras fechas de su gira de teatros que, además comenzará en el Teatro Principal de Zaragoza. ¿Cuándo? El 24 de enero de 2026. Será antes de pasar por Madrid, Badajoz, Granada y Málaga.

"Kiko Veneno es un maldito clásico. Ha estado casi siempre en la resistencia, sin ser parte del triunfito patrio. Ni catalán ni andaluz, difícil de encasillar y variable. Sin gusto por el glamour ni los focos, sin una ambición desmedida", reza la promoción del anuncio, que va más allá: "Malamente, pero yendo hacia delante, siguiendo. Con una única constante: siempre haciendo canciones, sin parar. Sean como sean, con vueltas varias y letras que parecen de una familia numerosa de Kikos Venenos que no se parecen mucho entre só", y se pelean en su cabeza. Dándoles vueltas, probando otra versión, y otra".

"Cajones llenos de temas"

En el mismo comunicado se esgrimen las razones de estas canciones que ven ahora la luz: "Por eso tiene cajones llenos de temas que nunca escucharemos, carpetas repletas de letras, y el corazón bullendo de ideas. Por eso lleva años rehaciendo, destruyendo y volviendo a montar estas canciones que están casi a punto, pero no. Volvamos a tocarlas, a probar esto, a grabar otra maqueta. Y si vienen amigos, mejor. Y ha llegado a haber tantas versiones, tantas letras y ensayos, que esta música ha terminado por estallar. Tenía que brotar por algún lado, y le ha salido disparada a Kiko por el oído izquierdo: había que hacer estas canciones en directo y desnuditas, aunque quizás no sean así del todo cuando las grabe en estudio".