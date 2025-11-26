Los libros más vendidos en Aragón del 17 al 23 de noviembre
'Querido materno', de Severino Pallaruelo; y 'Visor. Escritos de arte y cultura', de Chus Tudelilla, lideran el ranquin en ficción y no ficción, respectivamente
Según los datos facilitados por la Asociación de librerías de Zaragoza a través de Libri Red, la semana del 17 al 23 de noviembre, estas son las son las listas de los libros más vendidos ordenados (cinco por género) por número de ventas (de izquierda a derecha de más a menos ventas) en las librerías de la capital aragonesa.
Los más exitosos
Severino Pallaruelo asalta el primer lugar del ránking con 'Querido materno' (Xordica) y se sitúa por delante de 'La última bandera', de Pedro Ciria (Doce Robles), mientras que esta semana la lista de los libros aragoneses más vendidos de no ficción está liderada por 'Visor. Escritos de arte y cultura', de Chus Tudelilla, editada por Pregunta Ediciones, por delante de 'Los chicos de provincia somos así', de Miguel Mena Rivas (Frecuencia Libros).
