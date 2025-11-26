Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El mejor bluegrass suena este viernes en la sala Z de Zaragoza

La banda aragonesa Los Leones del Bluegrass ofrecen un concierto a las 21.00 horas

Los Leones del Bluegrass actúan este viernes en Zaragoza.

El Periódico de Aragón

Zaragoza

El mejor bluegrass de Aragón se cocina desde el barrio rural de Casetas. En concreto, desde la taberna Vinos Chueca. En ese espacio de creatividad, cuartel general durante muchos años de Joaquín Carbonell y Los Tres Norteamericanos, comenzó a fraguarse a principios de 2019 un proyecto innovador impulsado por el músico (y dueño de la cantina) Roberto Artigas, Gran Bob.

Seis años después, Los Leones del Bluegrass han afianzado su propuesta habiendo actuado hasta en el Festival Vive Latino. Este viernes llevarán su fiesta de la música folk norteamericana hasta la sala Z de Zaragoza. Banjos, armónicas, mandolinas, violines y guitarras que nos llevarán de viaje por los montes Apalaches, las grandes llanuras del medio oeste y las verdes colinas de Carolina del Norte.

En el concierto, que comenzará a las 21.00 horas y contará con Cuti Vericad como artista invitado, presentarán su cuarto disco, ‘Apalaches’. Las entradas ya están a la venta en localentradas a un precio de 10 euros (12 en taquilla).

