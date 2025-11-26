‘Narda, la niña guardiana’ llega al Teatro Arbolé para aventurarse a salvar la selva amazónica

La compañía colombiana Títeres La Zotea presenta este fin de semana, en el Teatro Arbolé de Zaragoza, ‘Narda, la niña guardiana’, un espectáculo en defensa de la selva amazónica. Es la historia de Bernarda, una niña indígena que tiene una misión muy importante. Una obra con máscaras, títeres y memoria viva.

Bernarda, una niña indígena, tiene una misión vital que la hará adentrase en la selva en busca de las semillas nativas que harán florecer de nuevo su territorio. ¿Conseguirá Narda salvar su aldea? ¿Conseguiremos juntos salvar la selva amazónica? Depende del espectador. El final de esta historia se escribirá junto al público para que sea parte del cambio y con suerte podrán lograrlo.

La compañía Títeres La Zotea se halla de gira por Europa. Esta obra rinde homenaje a la selva amazónica y a sus comunidades protectoras, reafirmando la vocación poética y política del colectivo. Da vida a los títeres con técnicas innovadoras con espectáculos y montajes de títeres a escala humana, además de técnicas como el guante títere de mesa, el títere jinete del Guiñol, el títere de animación a la vista, y el típico parlante.

Cartel de la obra 'Narda, la niña guardiana' / Teatro Arbolé

Recomendada para público infantil a partir de 2 años. Dos funciones: sábado 29 a las 18.00 horas y domingo 30 a las 12.00 horas. Las entradas tienen un precio de 9 euros y están disponibles en la web de Teatro Arbolé y en taquilla.