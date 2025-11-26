'Taylormanía': el tributo a Taylor Swift que triunfa en medio mundo desembarca esta semana en el Teatro Principal de Zaragoza

Los fans de Taylor Swift tienen una cita ineludible esta semana en Zaragoza. El espectáculo 'Taylormanía', considerado el mejor tributo a la artista estadounidense tras doce años triunfando por medio mundo, desembarca desde este miércoles y hasta el domingo en el Teatro Principal.

Protagonizado por Katy Ellis, reconocida imitadora británica de Taylor Swift, el 'show' repasa todas las etapas musicales de la cantante de Pensilvania: desde sus inicios en el country con temas como 'Love Story', hasta himnos pop como 'All Too Well' a canciones más recientes como 'Cruel Summer', 'Shake It Off' o 'Lover'. Ellis ha ofrecido este miércoles un pase gráfico para la prensa en el Teatro Principal.

El espectáculo, apto para todos los públicos, llega a Zaragoza con banda en directo, coreografías espectaculares, efectos visuales y la mejor colección de réplicas de vestuarios de todas las giras de Taylor Swift

Katy Ellis, además de su gran parecido físico con Taylor Swift, ha trabajado su acento, gestos y energía escénica para ofrecer una interpretación fiel a la artista original. Su actuación ha cosechado elogios en ciudades como Londres, Dublín o Berlín, donde ha colgado el cartel de 'sold out'.

Entradas a la venta

Las entradas están a la venta en la web del Teatro Principal y oscilan entre los 5 y los 35 euros. El espectáculo tiene una duración aproximada de 90 minutos y se representará todos los días a las 20.00 horas excepto el domingo, que comenzará a las 19.00 horas.

También nacida en 1989, Katy Ellis es la chica detrás de este espectáculo tributo a Taylor Swift. No solo se parece a la artista de Pensilvania, sino que también tiene los mismos gestos, energía en el escenario y actitud, lo que hace que este tributo a Taylor Swift sea único. Katy suena igual que Taylor y ha perfeccionado su acento americano y su voz al cantar.

Todos los trajes del 'show' fueron diseñados a medida basándose en las giras y videos musicales de la cantante estadounidense. Así, el espectáculo propone un viaje al espectador: desde la princesa del country pop con sus rizos y vestidos, hasta el look de gafas de sol y camiseta de su álbum 'Red'.