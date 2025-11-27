Un 'Canto a la libertad' intergeneracional para reivindicar la democracia

Tampoco hace falta poner nombres, pero entre el más mayor y el más joven que se han subido este jueves al escenario de la sala Oasis no hay años de diferencia sino décadas. Muchos de ellos ni habían nacido aquel año 1975 cuando un joven José Antonio Labordeta estrenaba su 'Canto a la libertad'. Pero como las semillas que el abuelo reclamaba plantar en canciones como 'Somos', estas germinaron y sigue siendo referente para muchos artistas que muchos años después siguen celebrando su compromiso en pro de la libertad, la igualdad y la democracia.

Gran Bob, Calavera, Ester Vallejo, Komando Komare, David Angulo, Gabriel Sopeña, Begut y Rapsusklei han llenado este jueves el escenario de la sala Oasis con su variedad de estilos (desde el rap hasta el folclore pasando por la canción de autor y los sonidos más contemporáneos) en una noche (dirigida entre artista y artista por el dúo cómico Desustanciaus) en la que el nombre de José Antonio Labordeta estaba en casi todas las esquinas.

Cada uno de los artistas ha dispuesto de diez minutos en los que han interpretado canciones propias y, cada uno de ellos, a una versión del cancionero de Labordeta con una imagen de fondo del cantautor, político, profesor y escritor zaragozano.

Cada gesto de cariño

Y, por supuesto, el público asistente ha respondido a cada guiño, a cada gesto de cariño, en una noche en la que se han reinterpretado temas, además del mencionado 'Canto a la libertad' que sigue poniendo la piel de gallina allá donde se escucha, como 'La albada' y 'Somos'.

Una de las sorpresas de la noche ha tenido lugar cuando Gabriel Sopeña ha invitado al escenario a tocar junto a él al delegado del Gobierno, Fernando Beltrán (a la batería), y su hermano José Ramón Beltrán, vicerrector de la Universidad de Zaragoza, que ha empuñado la guitarra.

La noche la ha completado, además, Luna Roja DJ, que ha sido la encargada de abrir la noche y cerrarla posteriormente con su sesión a los platos. Junto a ella, el otro nombre propio de la noche ha sido Yaguar Visual, que se ha encargado de todo el componente audiovisual del concierto.

Cerca de la medianoche ha concluido uno de los actos centrales del programa de conmemoración de los 50 años de democracia en España con los cientos de personas que han acudido al homenaje tarareando unos versos, «habrá un día en que todos al levantar la vista, veremos una tierra que ponga libertad». Esa y no otra es la gran conquista de José Antonio Labordeta años después de su fallecimiento.