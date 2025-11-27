Delaporte denuncia haber sufrido una agresión sexual durante un concierto

El dúo Delaporte ha denunciado que una de sus integrantes, Sandra Delaporte, sufrió una agresión sexual durante su último concierto en Madrid el viernes pasado y ha reclamado convertir las actuaciones en vivo en espacios seguros.

La banda ha relatado que la agresión ocurrió cuando Sandra bajó a bailar un pogo con el público como suelen hacer en sus conciertos porque, explican, "nos encanta celebrar la música desde la cercanía, el amor y la comunidad". En ese momento, relata Delaporte, un hombre "agarró" de su cabeza a Sandra y le "comió la boca sin su consentimiento". Algo que fue "Un acto de violencia sexual inexplicable".

A continuación, relata el dúo, "Sandra se quedó en shock pero siguió adelante hasta el final del show sin entender nada. Había tanta gente que no sabe quién fue. Quiso callarlo y olvidarlo porque no quería manchar las cosas bonitas que sí sucedieron. Ahora hemos decidido comunicarlo".

"No saben que es el consentimiento"

Ahora, han decidido denunciarlo públicamente para reclamar que los espacios sigan siendo un "espacio seguro y sagrado para todas las personas que vienen a disfrutar" y, para ello, aseguran, hay que "sentar unas bases de seguridad, porque por lo visto hay personas que no saben lo que es el consentimiento, el respeto y la violencia sexual".

Tras la denuncia en redes sociales, las muestras de apoyo no han dejado de llegarles al público. Muchas otras artistas como Zahara y Rozalén han escrito públicamente para darles su solidaridad e incluso el presidente Pedro Sánchez les ha mostrado su apoyo: "Que estas cosas sigan ocurriendo es la prueba de que aún nos queda mucho por hacer. Muchas gracias por haber sido valientes y contarlo. Todos los entornos deberían ser seguros. También los conciertos. Todo mi apoyo para la banda y especialmente para Sandra. Un abrazo" ha comentado en el perfil de Delaporte.

Sandra ha residido durante unos años en un municipio del Pirineo aragonés, aunque este mismo verano denunció que iba a tener que dejar de residir ahí por la situación inmobiliaria que le hacían inviable poder asumir el alquiler del hogar donde residía.