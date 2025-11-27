El Teatro Principal se suma a Inverfest Zaragoza con cinco conciertos: así queda el festival, fechas y cómo comprar las entradas

El Teatro Principal se incorpora como sede de la segunda edición del Inverfest Zaragoza y lo hace por todo lo alto con cuatro conciertos del altura, que se celebrarán del 21 al 25 de enero. Cinco citas consecutivas que harán subirse al escenario de la capital aragonesa un repóker de artistas de primer nivel de la escena musical.

Yerai Cortés, una figura al alza del flamenco, será el primero ya que actuará en el Teatro Principal de Zaragoza el 21 de enero. Un día después será el turno de María Pelaé. Es una cantautora malagueña que ha revolucionado la escena musical con su estilo único, en el que fusiona flamenco, crítica social, humor y una energía arrolladora. Con una carrera marcada por su valentía artística y su capacidad para contar historias con profundidad y frescura, Peláe se ha consolidado como una de las voces más originales del panorama musical español.

El 23 de enero será el turno de José Mercé, un veterano de la escena que cuenta con un público fiel en la capital aragonesa. Conoce e interpreta el flamenco como nadie, y el comienzo de su espectáculo está dedicado a los palos más de raíz del flamenco junto a su guitarrista (Antonio Higuero) que interpreta con suma maestría.

Kiko Veneno y Zenet

Kiko Veneno, que acaba de sacar un disco por sorpresa, abrirá su gira nacional por teatros en la capital aragonesa el 24 de enero y los cinco conciertos de Inverfest en el Teatro Principal se cerrarán con Zenet el 25 de enero. Un artista que, tras quince años de trayectoria, se ha consolidado como una de las voces más singulares e icónicas del jazz y el folclore en España.

Las entradas para estos cinco conciertos ya se pueden comprar tanto en las taquillas del Teatro Principal como en la propia web del teatro. Los precios varían según el concierto y la localidad que se quiera adquirir.

El resto de la programación

Hasta ahora ya se habían anunciado los conciertos de Luz Casal (13 de febrero), Miguel Ríos (25 de marzo), Fernandocosta (13 de febrero), Bebe (7 de febrero), Derby Motoreta’s Burrito Kachimba (5 de febrero), Modelo (6 de febrero), Los estanques y Canijo de Jerez (12 de diciembre), Santiago Motorizado (13 de febrero), La habitación roja (14 de febrero), Ariel Rot (24 de enero), Baiuca (17 de enero), Parquesvr (16 de enero) y 'Destripando la historia' (8 y 27 de diciembre). Junto a ellos también se celebrarán los de The Rapants, que estará en La lata de bombillas el 6 de febrero de 2026; el de White Coven, que actuará en la misma sala al día siguiente; y el de José Luis y Ramón Mirabet el 23 y 24 de enero también en La lata de bombillas.

Las entradas para estos conciertos se pueden adquirir a través de la web oficial de Inverfest.