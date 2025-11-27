La octava edición de la Biblioteca Humana en Zaragoza traerá historias sobre edadismo o discapacidades

Coincidiendo con el Día Internacional de la Ciudad Educadora, el Ayuntamiento de Zaragoza organiza por octava ocasión, este sábado 29, una nueva edición de la Biblioteca Humana. Se trata de un encuentro que tendrá lugar en la Biblioteca Pública municipal Benjamín Jarnés, situada en el barrio del Actur, en tres sesiones que arrancarán a las 11.00 horas y terminará a las 14.00 horas. La Biblioteca Humana es un espacio que permite, a quien participa, leer a personas pertenecientes a realidades concretas para romper con prejuicios y estereotipos que permanecen vivos en la sociedad.

En esta edición serán diez los libros humanos y temáticas que se abordarán: edadismo, discapacidad sensorial, discapacidad motórica, alcoholismo, 'influencers', discapacidad intelectual, mundo gitano, religión, LGTBIQ+ y bullying. El lema de Human Library es "unjudge someone", un juego de palabras que se traduce al español como "desjuzga a alguien", para mejorar la convivencia entre personas de diferentes círculos sociales.

Para participar en las sesiones es necesaria la inscripción a través de la página del Ayuntamiento de Zaragoza. Las inscripciones están abiertas hasta el viernes 28 de noviembre, a las 12.00 horas y en caso de que queden vacantes se podrá acceder a ellas el mismo día del evento, antes de cada una de las sesiones y hasta completar aforo. Para participar hay que tener más de 18 años.

En esta cita con la Biblioteca Humana participarán la consejera de Cultura, Educación y Turismo, Sara Fernández, y la concejal de Educación, Paloma Espinosa. Ambas, han recalcado la importancia de visibilizar realidades muchas veces lejanas al día a día de los ciudadanos y que, sin embargo, están más cerca de lo que parece.

Cartel de las sesiones de la Biblioteca Humana del próximo 29 de noviembre / Ayuntamiento de Zaragoza

Human Library, nacido en Dinamarca hace ya un cuarto de siglo, es un proyecto cuyo reto es dar voz a las personas para conversar con ellas y acabar con las ideas negativas preconcebidas, prejuicios y estereotipos que se tienen hacia otros miembros de la comunidad. Cada libro humano se dota con un título y una imagen, como si fuera una portada de un libro, tras lo cual casi siempre hay una historia que rompe un estereotipo. La persona que pide escuchar la historia también puede plantear cualquier duda o pregunta, propiciando un acercamiento basado en la empatía y el diálogo.

Cada libro humano cuenta su historia a un número máximo de siete oyentes, durante un periodo aproximado de 30 minutos. De esta forma, se pretende conservar la atmósfera íntima del evento y de la propia historia de los libros.

Octava edición en Zaragoza

En Zaragoza, se han celebrado ya siete ediciones de Biblioteca Humana que ha conseguido reunir a más de 1.350 personas entorno a 91 libros humanos. 91 historias que consiguieron que la Red de Bibliotecas Públicas Municipales de Zaragoza resultase finalista con el proyecto 'Human Library – La Biblioteca Humana', en la VI edición del Sello de Calidad del Consejo de Coordinación Bibliotecaria en 2022. El Sello CCB distingue proyectos innovadores en las bibliotecas públicas, que dan visibilidad a las mismas y que pueden servir como modelos de buenas prácticas.

Además, el artículo, 'Biblioteca Humana: rompiendo muros invisibles desde la biblioteca', fue seleccionado como buena práctica por su publicación en la web y en las actas del XII Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas.