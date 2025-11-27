Patricia Espejo (actúa en Zaragoza): "Una mujer estaba roncando en mi 'show', y me pareció bien, porque la gente quiero que esté a gusto"

'Comedia de la buena' es el nombre de su nuevo 'show' con el que llega al Teatro de las Esquinas de Zaragoza este jueves (20.00 horas). ¿Eso implica que hay una mala? "Claro, toda la que no sea la mía", bromea Patricia Espejo, que desvela el suplicio que es ponerle un título a un espectáculo: "Creo que esto le pasa a todos los cómicos que somos capaces de escribir un texto entero y luego no eres capaz de poner un título a tu espectáculo así que dije 'pues comedia de la buena', pero que no te creas que viene de ninguna cosa así filosófica", explica con desparpajo.

Patricia Espejo vuelve a Zaragoza con este nuevo 'show' en el que promete "devolver el dinero si la gente no se lo pasa súperbien, va a salir como nueva del teatro, lo aseguro, porque al final voy a tocar todo un poco la realidad, la ficción, lo que nos pasa a todos, hablo de lo que nos pasa a todos todos los días". Y es que la humorista bebe fundamentalmente del día a día, aunque con matices: "Bebo de lo que pasa a diario la gente me dice 'es que te pasan unas cosas', y yo creo que les pasa a todo el mundo. Lo que pasa que hay gente que las aprovecha, las amortiza y le saca dinero si las sabe exponer bien. Y hay gente pues que simplemente no ve las cosas que le pasan, pero pasarnos nos pasa a todos", explica antes de dejar claro que no se siente especialmente expuesta: "Mezclo mucho la realidad con cosas que no son reales, entonces al final la gente no sabe que es verdad o que no. Es una cosa que me gusta mucho porque así sigo manteniendo un poco mi privacidad de nadie sabe si esto es verdad o no".

Aunque la clave por encima de todo es ser partícipe de los momentos hilarantes: "Es muy importante saber reírse de una misma, para que el público se pueda reír contigo primero te tienes que reír tú de ti, si no, no llegas al público. Eso lo tengo clarísimo", reivindica una humorista que "desde pequeña" ya se sentía "graciosa" gracias a una familia que "tiene mucho sentido de la ironía".

"Si piensas en ser famoso, lo dejas"

Ahora mismo, Patricia Espejo es una de las humoristas más reconocidas en España pero el camino de los cómicos para llegar a poder vivir de esto es muy complicado: "Cuando empiezas, lo último que debes pensar es que vas a ser famoso, que vas a vivir de esto, porque si no, lo dejas a los dos días. Tienes que hacerlo pensando en el momento, en lo que te llena, en cómo te lo pasas, ni en el dinero, ni en dónde vas a llegar, porque si no te vas al segundo mes, es una carrera de fondo...", explica la artista, que incluso reconoce abiertamente que no cree que volviera a pasar por lo mismo: "Si ahora me dijesen que tengo que empezar de cero para llegar a donde he llegado, yo creo que diría que no. Es verdad que con los años pierdes esa inconsciencia de los inicios que te hace actuar en cualquier lado".

Respecto a su experiencia con el público, la cómica dice que siempre pide que iluminen al público: "Antes siempre tenía la manía de mirar a quien más se estaba aburriendo y me obsesionaba y pensaba, pero ¿por qué no le estoy haciendo reír a esta persona? Pero ya he aprendido hay que pasar de ahí, porque si le estás haciendo reír a 300 personas no te puedes obsesionar con una o dos", asegura antes de rememorar algo que le sucedió hace ya algunos años: "Estaba actuando y se durmió una mujer, era en un local en un barrio y la señora estaba roncando. Y no quise despertarla porque yo lo que quiero es que la gente esté cómoda con mi 'show' y si esa mujer estaba a gusto durmiendo, pues adelante".

"Amo el público de Zaragoza"

Patricia Espejo, además de humorista, tiene un pódcast propio junto a Silvia Llop, 'Bendita terapia', y colabora en otros como 'Estirando el chicle': "Es que solo hacer lo mismo a mí me aburre bastante. Quiero hacer cosas distintas y así tocas un poco todos los palos, aunque lo que más me gusta a mí es mi 'show' y actuar sola, pero también es lo más duro, tienes que tener atención plena", concluye la humorista no sin antes alabar al público de Zaragoza: "Lo amo, a mí siempre me ha ido muy bien. Es duro, pero si traspasas esa dureza, son los mejores, enseguida entran".

Las entradas para el 'show' 'Comedia de la buena' de Patricia Espejo de este jueves (20.00 horas) en el Teatro de las Esquinas se pueden comprar en la web del teatro desde 16 euros.