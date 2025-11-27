The Bawlers: el grupo zaragozano de finales de los 70 que acarició el éxito nacional tras tocar con Alaska y Tequila

A finales de los 70 alcanzaron una gran popularidad entre la juventud zaragozana, que llenaba sus conciertos gracias a su sonido 'beatle' y las versiones que hacían de los cuatro de Liverpool. Poco a poco fueron adquiriendo más repercusión fuera de Zaragoza, llegando a compartir escenario con grandes grupos de la época como Alaska y los Pegamoides, Tequila, Rebeldes o Aviador Dro. También sonaron en las radios e incluso estuvieron a punto de aparecer en el emblemático programa 'Aplauso' de TVE. Un libro acaba de rescatar ahora la historia de The Bawlers, una banda que llegó a acariciar el éxito desde Zaragoza pero que se quedó por el camino por razones que ni ellos mismos llegaron a entender. De hecho, un aura de misterio rodea la historia de un grupo del que apenas hay información en internet.

Ambientada en la efervescente Zaragoza de finales de los 70 y principios de los 80, 'El último concierto' (Imperium Ediciones) narra la aventura musical de los Bawlers mientras salpica la novela de referencias y guiños a una capital aragonesa en plena transformación.

Sin embargo, la novela no se centra solo en la historia de la banda. Así, el eje narrativo que estructura todo el libro es una historia pasional inspirada en hechos reales. La trama arranca cuando un joven dependiente de una tienda de moda queda fascinado por un grupo que ensaya en un piso cercano y decide fingir ser manager para acercarse a la banda. Sin embargo, su interés inicial se transforma pronto en una obsesión enfermiza por uno de los integrantes del grupo. «Hemos querido hacer como un 'thriller' pasional, pero ambientado en esos años y con la historia de la banda de fondo», resume Alberto Valero, que ha escrito la novela junto a su compañera María Pilar González bajo el «nombre artístico» de Lara Huidobro.

Alberto Valero y María Pilar González posan con su novela, este jueves en Zaragoza. / JAIME GALINDO

Ese escenario, con detalles y recuerdos muy nítidos de la Zaragoza de finales de los 70, es el principal valor añadido de 'El último concierto'. «Las ansias de libertad, esa apertura social, el ambiente juvenil... Todo eso está en el libro», apunta González, que subraya que la historia del grupo es otra pata fundamental de la novela.

«Nos daba ese punto de nostalgia y curiosidad, porque lo cierto es que estuvimos a punto de sonar en toda España», comenta Valero, que fue el líder de los Bawlers. La banda, que dio su primer concierto en septiembre de 1976 en el parque Tío Jorge, fue uno de esos grupos precursores de la Movida. «Pertenecíamos a la nueva ola, con un sonido muy 'beatle', y llegamos a tener mucho éxito en Zaragoza. Recuerdo que estuvimos un año y medio tocando de viernes a domingo en el Marcha Max, un pub de Luis Vives. Hacíamos versiones de los Beatles y la gente se tenía que quedar fuera todos los días porque el bar se llenaba», rememora Valero.

El grupo, que nació de forma autodidacta y con los tambores de Dixan a modo de batería, fue evolucionando hasta llegar a dominar sus instrumentos. En 1979 publicaron una maqueta y en un concierto en la sala Oasis teloneando a Sleepy LaBeef, un promotor musical les descubrió y les propuso ir a la capital. «Tocamos en el Teatro Martín de Madrid con Alaska y los Pegamoides, Mamá y Mermelada, bandas muy conocidas en esa época», indica Valero, que recuerda que todo se empezó a acelerar a partir de ahí.

Tanto, que unos meses después empezaron a grabar en los estudios de Luis Cobos de Madrid su primer elepé para CBS (hoy Sony). «Todo se disparó e incluso teníamos apalabrada nuestra aparición en el programa 'Aplauso' y un concierto de presentación del disco junto a Alaska y la banda los Trastos, pero al final, por diferentes problemas con la discográfica, el álbum no se editó y ahí se truncó nuestra carrera», resume Valero, que destaca que llegaron a ser cabezas de cartel con Tequila y Aviador Dro.

Presentación en la sala López

Poco después, el zaragozano tuvo que ir a la mili y, desmotivado por la mala experiencia con la industria, decidió dejar la música. Ahora, la publicación de la novela le ha devuelto las ganas de tocar. No en vano, está previsto que al libro le acompañe un disco en el medio plazo. Para hacerlo posible, Valero ha conseguido involucrar a dos pesos pesados de la escena: Pablo Novoa y Litus, de la banda que actuaba en el programa de Buenafuente. «Conocía a Pablo de esos años, le enseñé las canciones que he compuesto, y decidió abrazar el proyecto. El 21 de marzo lo empezaremos a grabar en Vigo», subraya Valero.

Otra imagen de The Bawlers. / S.E.

Tanto Litus como Novoa participarán este domingo a las 18.30 horas en la presentación de la novela en la sala López, donde tocarán tres de esas canciones en acústico. A la puesta de largo también asistirá el director zaragozano Carlos Val, que ha realizado una especie de tráiler sobre el proyecto e incluso prevé construir un largometraje inspirándose en su historia. Casi 50 años después, 'El último concierto' ha conseguido rescatar la aventura musical de los Bawlers y ofrecer un retrato emocional de toda una generación.