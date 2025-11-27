Zaragoza proyecta en exclusiva 'Una batalla tras otra' en 70 milímetros

'Una batalla tras otra', el esperado regreso de Paul Thomas Anderson que se estrenó el pasado mes de septiembre en las salas españolas, llega ahora con una presentación excepcional, una copia en formato 70 milímetros y en VOSE (Versión original subtitulada en español), que se proyectará en exclusiva en los cines Aragonia del 12 al 31 de diciembre.

La película, inspirada en la novela Vineland del escritor Thomas Pynchon, reúne a un reparto encabezado por Leonardo DiCaprio, Sean Penn y Benicio del Toro, en una historia que mezcla relaciones familiares, tensiones políticas y retratos inesperados de la cultura americana. Anderson vuelve a explorar personajes complejos y atmósferas cargadas de significado en una obra que muchos ya consideran uno de los títulos imprescindibles de la temporada.

Un acontecimiento excepcional

La llegada de 'Una batalla tras otra' en 70 milímetros representa un acontecimiento excepcional: muy pocas producciones contemporáneas se estrenan en este formato, y aún menos llegan a España en su versión analógica. La proyección en este formato permite apreciar la fotografía con una presencia física única, con una riqueza de detalle, color y grano que convierte cada escena en una experiencia visual distinta a cualquier exhibición digital.

Esta exclusiva posiciona a los cines Aragonia "como uno de los pocos espacios del país capaces de acoger este tipo de proyecciones especiales". La sala 16 vuelve a situarse como un punto de encuentro para espectadores que "buscan experiencias cinematográficas difíciles de encontrar en el circuito comercial habitual", explican desde Zaragoza Urbana.

Las entradas ya se pueden adquirir a través de la web de los cines Aragonia.