Alauda Ruiz de Azúa ('Los domingos') en Zaragoza: "He vivido siempre en un mundo en el que Dios no existía, por eso me interesaba esa viaje emocional"

Cuando le presentó la idea a los productores, les provocó el "desconcierto" más absoluto narra Alauda Ruiz de Azúa sobre 'Los domingos': "No es un tema que, obviamente, esté en las tertulias o en los debates". Sin embargo, solos dos meses después de que se estrenara en el Festival de San Sebastián, la película ya está en los debates merced a lo que aborda y, lo que es más importante, cómo lo aborda. La cineasta vasca, gran favorita en la carrera de los premios del cine español de este año, ha protagonizado junto al actor Miguel Garcés, una nueva sesión de La buena estrella, el ciclo de la Universidad de Zaragoza dirigido por Luis Alegre.

En 'Los domingos', Ainara (Blanca Soroa), una joven idealista y brillante de 17 años, se siente cada vez más cerca de Dios y se plantea abrazar la vida de monja de clausura. La noticia pilla por sorpresa a toda la familia, provocando un abismo y una prueba de fuego para todos. ¿Cuál es la clave del éxito de la película? "Cuando trabajamos los personajes, yo tenía un deseo claro de ser honesta y respetar cada uno de los viajes emocionales para mostrar que la gente ve la misma realidad de diferentes maneras". "La película ha sido capaz de generar un espacio para que se produzca un diálogo y unos huecos que hace comprender a todos los personajes y no verlos como enemigos", apunta Miguel Garcés.

Prioridad para las preguntas

Alauda Ruiz de Azúa ha construido una película en la que no se toma parte en "un viaje familiar" que se vuelve tormentoso conforme avanza el filme. "Hacemos el cine que nos gusta ver como espectadores, y a mí me gusta el que descolocal, el que te hace pensar y plantearte cosas, me interesa más hacer las preguntas que las respuestas", confiesa Ruiz de Azúa, que resalta que "no es una película dogmática, te puedes cuestionar todos los posicionamientos de los personajes y llegas a entender incluso a los que son ajenos a ti. La premisa era tratar a todos con el mismo respeto y no hacer caricaturas de nada".

La idea le surgió a Alauda Ruiz de Azúa porque ella conoció un caso similar cuando estaba estudiando: "Me impactó que fuera un perfil de chica que podía haber sido yo o mi amiga y que, claro, era un mundo muy desconocido para mí. Yo no me eduqué en ningún tipo de creencia y he vivido siempre en un mundo en el que Dios no existía, entonces me interesaba ese viaje emocional, cómo trabaja lo humano en todo esto", reflexiona en voz alta la cineasta, que deja clara una cosa: "Nunca he puesto en duda que esos sentimientos de enamoramiento de Dios sean reales pero la duda es si el relato es sincero o viene influenciado por otros. Me llama mucho la atención que es una chica muy joven que se mete en el mundo de las certezas absolutas".

El viaje de la vulnerabilidad

La protagonista (interpretada brillantemente por Blanca Soroa) tiene una carencia afectiva ya que perdió a su madre siendo muy joven: "Es un personaje para simular que la vulnerabilidad te puede llevar a muchos sitios y se plantea si esa vocación es la búsqueda de un refugio ya que viene de un mundo que no es nada seguro", señala la directora y guionista.

Alauda Ruiz de Azúa y Miguel Garcés en su visita a Zaragoza este viernes. / JAIME GALINDO

A Alauda Ruiz de Azúa le une un vínculo en forma de premio con Zaragoza ya que este sábado recibirá en el Festival de cine un Augusto de honor, pero ya en 2005 con su primer cortometraje, 'Clases particulares', consiguió un galardón en el ya desaparecido Ja Ja Festival: "Siempre vengo muy contenta a Zaragoza. Aquel premio me hizo mucha ilusión porque era un festival de comedia y fue como la demostración de que tenía sentido del humor ese trabajo".

Ahora, dos décadas después, la cineasta reconoce que todo lo que ha supuesto 'Los domingos' hace que esté "abrumada. Me refugio pensando en que es una suerte que la gente vaya a las salas y que soy muy afortunada, pero sí, me abruma".