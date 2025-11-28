Aragón lidera un proyecto europeo contra el deterioro del Patrimonio Cultural

Aragón será el punto de partida de un ambicioso proyecto internacional que busca revolucionar la conservación del patrimonio cultural expuesto y afectado por el biodeterioro. La investigación arrancará el próximo mes de enero y se llevará a cabo por investigadores del CSIC en el INMA, Instituto de Nanociencia y Materiales de Aragón, instituto mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Universidad de Zaragoza.

La línea de investigación CoNFine (Conservation of built heritage: Natural Formulations agaiNst bio-dEterioration) está financiada por la Unión Europea a través de las Acciones Marie Sklodowska-Curie-Global Fellowships, y su objetivo es desarrollar tratamientos basados en enzimas inmovilizadas en nanopartículas y geles poliméricos para frenar el biodeterioro causado por microorganismos, una de las principales amenazas para edificios y restos arqueológicos.

De esta forma podrían sustituirse los biocidas convencionales, habitualmente tóxicos y con alto impacto ambiental, y frenar el deterioro en el patrimonio sin poner en riesgo la salud ni el entorno.

Proyecto internacional

El CSIC es actualmente la institución española que cuenta con más iniciativas dentro de las Acciones Marie Sklodowska-Curie. En concreto, el proyecto es del Grupo Bionanosurf del INMA y está liderado por Águeda Sáenz Martínez y supervisado por Scott Mitchell, ambos científicos del CSIC en el INMA. Además, cuenta con la colaboración del Centro de Investigación en Corrosión de la Universidad Autónoma de Campeche (UACAM) y el Laboratorio de Microbiología Aplicada de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), en México.

Las nuevas formulaciones se pondrán a prueba en el yacimiento arqueológico de Oxpemul, en la Reserva de la Biosfera de Calakmul, donde las condiciones ambientales -alta humedad relativa y alta temperatura- aceleran el biodeterioro. Este ensayo en un escenario extremo permitirá que las soluciones desarrolladas puedan adaptarse posteriormente a edificios y estructuras de piedra en cualquier lugar del mundo, incluido Aragón, donde existen numerosos ejemplos de patrimonio expuesto, desde iglesias románicas hasta construcciones tradicionales.

El proyecto se iniciará en 2026 y finalizará en 2028, e incorpora también actividades de ciencia ciudadana para implicar a la sociedad en el seguimiento y valoración del estado de conservación, alineándose con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. CoNFine tiene una financiación europea de 256.753,20 euros y busca ofrecer alternativas a los biocidas convencionales.

El objetivo final es situar a Aragón como referente en conservación sostenible del patrimonio, combinando investigación puntera, cooperación internacional y aplicación futura en el territorio.

Centro de excelencia Severo Ochoa

El Instituto de Nanociencia y Materiales de Aragón (INMA) ha sido el primero de nuestra Comunidad Autónoma en obtener la acreditación de excelencia Severo Ochoa, que concede la Agencia Estatal de Investigación. Ese reconocimiento supone una financiación de 4,5 millones de euros y la dotación de cinco contratos predoctorales para el periodo 2024-2028. Se suman a los diez que ya se concedieron en la anterior convocatoria, cuando el INMA se quedó a las puertas de lograr la acreditación.

El INMA es un instituto mixto, que se creó hace tres años fusionando dos centros de investigación del CSIC y la Universidad de Zaragoza, precisamente para aspirar a esta mención de excelencia. Con cerca de 300 miembros, tiene más de 40 proyectos europeos en curso y una media anual de 300 publicaciones y 7 millones de euros obtenidos en programas públicos competitivos. Además, trabaja en colaboración con la industria, logrando en torno a un millón de euros anuales por contratos y royalties.